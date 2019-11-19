立委許淑華到南投縣選委會登記。（廖志晃攝）

立委馬文君（右）到南投縣選委會完成登記。（廖志晃攝）

立委許淑華（左）到南投縣選委會完成登記。（廖志晃攝）

南投縣國民黨立委馬文君、許淑華登記拚連任

廖志晃／南投報導

南投縣國民黨籍立委馬文君（第1選區烏溪線）、許淑華（第2選區濁水溪線），19日由國民黨南投縣黨部主委楊麗川等人陪同，到南投縣選委會完成登記，兩人都強調長期在地方經營，服務看得見，希望爭取鄉親認同獲得連任。

陪同兩位立委登記助聲勢的地方意見領袖，還包括南投市長宋懷琳、前竹山鎮長朱寶珍、前國姓鄉長林福峰，縣議員林芳●、王彩雲、黃世芳、曾振炎、陳淑惠、蕭志全、游顥，埔里鎮民代表會主席胡嘉宸、南投縣農會總事曾明瑞等人。

馬文君表示，人口老化、年輕人流失，對南投縣農業及觀光產業都造成衝擊，未來，她希望在國會監督政策落實，縮短城鄉不平衡的差距，讓更多資源補助用在對的地方。

許淑華強調，未來將持續推動長照2.0，希望中央提升中興新村改造的層級，而且以轉型正義的角度看待及保障林農權益，並期許觀光與國際接軌，打開農產品市場。

目前，馬文君與民進黨立委蔡培慧對壘；馬文君表示，她遭遇強勁的對手，還有行政資源的挹注，但是，她長期經營地方，大家有目共睹，將繼續爭取鄉親認同。

許淑華的主要對手是民進黨陳癸佑；許淑華認為，她每天在基層走動，對每個鄉鎮市的需求都很清楚，因此比挑戰者更具優勢。●左「人」右「予」

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(中時 )