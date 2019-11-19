年僅20歲的創作新人習譜予（習習）推出首張個人專輯《習習相關》，第三波主打〈尋〉在各大音樂榜衝出好成績，累積不少「習衣粉」，她也藉此展開「習譜予環台采風計劃」，特地到苗栗造橋山區的「勤美學」，過去她從未露營過，首度在山上過夜獻給台灣外，還被毛毛蟲嚇到花容失色驚聲尖叫，驚醒露營區的粉絲，還被要求簽名合照，讓她直呼「好丟臉」。

習譜予推出第三波主打〈尋〉，特地到苗栗山區體驗露營。（大藝未來提供）

習譜予露營時體驗泡香草茶、用麥草做吸管。（大藝未來提供）

年僅20歲的創作新人習譜予，推出新專輯《習習相關》廣受好評。（大藝未來提供）

來自內蒙古的習譜予，從小在北京長大、美國念書，但從未露營過，新歌〈尋〉全由她譜曲，呼應新歌情境，特地到山區露營，而她出發前相當興奮，當夜即便遇到「落山風」也不怕，倒是落山風從森林裡吹落了許多毛毛蟲，吹到大家頭上、臉上和盤子裡，嚇得眾人驚呼連連，此外習譜予還被一隻大蜻蜓「撲臉」，中氣十足的她頓時放聲尖叫，震驚整個露營區。

習譜予首次露營體驗批柴。（大藝未來提供）

習譜予露營初體驗，被毛毛蟲嚇得花容失色放聲尖叫，嚇壞露營區所有人。（大藝未來提供）

創作新人習譜予推出新歌〈尋〉，特地展開「習譜予環台采風計劃」到山區露營。（大藝未來提供）

不過一進到帳篷後，習譜予立刻安心入睡，一夜好眠，隔天早餐時露營區還印出她前夜尖叫的照片，登上「夢醒日報」頭條新聞，讓她邊野餐邊看「報紙」，笑虧自己「太浮誇啦」，不過也坦承毛毛蟲讓她一夜驚魂「人生首次露營成就解鎖，永生難忘」，此外他也體驗批柴、除草，泡香草茶及用麥草做吸管，還和同事們一起體驗做窯烤趴薩，看到自己備料、燒出的披薩很漂亮，還不忘跟大廚及同事們說：「賢不賢慧？」大家沒好氣說「可以嫁了啦！」近日除了新專輯備受好評，尾牙、海外商演也紛紛找上門，唱片公司也加碼走宣傳，並計畫推出下一張專輯。習譜予〈尋〉MV已在習譜予官方YouTube頻道播出。

(中時 )