台北市長柯文哲19日晚間受邀到東吳大學演講，引發部分學生不滿，在網路上連署反對柯到校演講，晚間活動開始前，會場周邊被貼上多張柯過去引起爭議的言論及批評海報，不過，主辦單位以整理場地為由，逐一把抗議海報撤掉。

柯文哲今晚到東吳大學以「市政新文化」為題演講，有14名政治系、哲學系、社會系學生昨天發起網路連署，反對柯到校演講，猛批柯是傷害台灣的民主根基及人權保障元凶。

活動前，抗議學生在會場張貼許多柯過去引發爭議言論或批評的海報，例如「文資團體是文化恐怖份子」、「文哲新文化密室與栽贓」、「威權人格民粹文哲」。

政治系一年級學生楊士誼表示，演講題目是市政新文化，但他以柯語錄舉例「把遊民洗乾淨就變遊客」、「台女不化妝上街嚇人」，柯從第一任到現在的言行，根本不符合新文化。

他說，柯文哲還在市府面試不分區立委參選人，卻稱行政中立還有許多弊案，第一次看到停工的大巨蛋案竟然可蓋到快完工，嘲諷可以申請世界紀錄。

楊士誼批評，柯文哲失言跟國民黨總統參選人韓國瑜一樣多，因此同學找一些讓人感到不舒服、歧視的言論，希望柯市長好好想想過去說了什麼，找回良心，他自己曾經是柯粉，當年把他視為救世主，「現在根本就是台大醫出來的韓國瑜而已」。

連署發起人之一、政治系三年級學生蕭任佑說，柯文哲演講主題是市政新文化，不反對以其他講題來演講，像從政或醫生經驗都不反對。

蕭任佑說，柯文哲要講市政新文化，勢必要有亮眼的政績，但柯帶來的是性別歧視、歷史文化數度跳票，台北市變成空殼，「該怎麼解決就怎麼解決」，柯沒直接回答問題說要如何解決，不是市政新文化，所以反對。

主辦演講的政治系學生會長楊詠程表示，校方邀請柯文哲演講，政治系幫忙辦理，以協辦立場盡可能維持講座品質，場內不能攜帶標語，若發現會進行勸導，另校安中心都會安檢。

(中時 )