被國民黨排除入黨申請的前花蓮縣長傅崐萁感嘆，早年國親合、馬英九甚至朱立倫選總統，「我都沒離開泛藍」，本屆立委選舉攸關泛藍能否拿回這一席，從黨內初選合議採「提一報一」，以及中常委兩度提案讓可能勝選者報准參選，不過入黨、報准參選統統被黨中央「擱置」，究竟誰在破壞黨的規章，已昭然若揭。

雖然仍不鬆口是否參選，但傅崐萁語帶暗示的說，「這兩天將深思沈澱」，強調自己為鄉親服務的心永不改變、花蓮該要更好更進步。答案顯然呼之欲出。

國民黨為求勝選，黨內初選協調「未來如有更強、願意披國民黨戰袍的泛藍人士參選」，黃啟嘉、林有志、王廷升3人同意採「一報准、一提名」方式參選的戰略。外界解讀是因應前縣長傅崐萁可能參選，預留協調空間。

傅崐萁今邀媒體茶敘，他說，中常會兩次提案指出，「為收復立委席次，擬依花蓮黨內初選協議採提一報一」、「依現況報准最可能勝者，以符合中常會提案精神」。不過，黨中央兩度「擱置」，不僅不理不睬，就連他入黨申請也被卡關。

傅崐萁指出，根據媒體報導，「傅崑萁參選立委，劍指國會龍頭」，他反問，如今誰列入不分區立委遭極大爭議，誰企圖搶攻立院議長？又誰在破壞和諧？其實已昭然若揭。

傅意有所指，2009年國民黨內花蓮縣長初選走到一半，時任黨秘書長吳敦義將他剔除，將之開除黨籍。但從國親合、馬英九參選總統以及朱立倫投入大選，傅都沒離開過「泛藍」，甚至大力輔選國民黨候選人。這次申請入黨，國民黨卻沒能依法依規行事，他深表遺憾。

至於身為國民黨中常委的妻子、花蓮縣長徐榛蔚今也表示支持傅崐萁參選，未來是否站台輔選，國民黨縣黨部主委張峻受訪表示「應不至於」，黨有黨的紀律處分，違反就會視情節輕重，黨紀處份。不過，也有媒體質疑，張峻因有官司尚未定讞，黨主席吳敦義聘張峻擔任主委職務已有疑慮，是否合適執行黨紀？也是個問題。

傅崑萁被問到此事，他說一等親參選，徐榛蔚沒有行政中立問題，在黨規部分，依照黨往例，若一等親參選公職，應不會祭出黨紀處份，「黨規外也有人情」。

(中時 )