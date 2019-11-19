面對高壓環境，我們如何維持身心平衡？歐普拉、比爾蓋茲和珍妮佛安妮絲頓，每天都會靜坐、以安定心神。靜坐可以減輕焦慮、紓壓，還能降低血壓、紓緩疼痛、提升免疫力。美國一項新研究也顯示，靜坐短短20分鐘，可改變腦波，在進行決策時減少錯誤。

脫口秀主持人歐普拉，以運動開啟一天的行程，但在流汗前，她會先靜坐。女星珍妮佛安妮絲頓則在晨運之後，靜坐20分鐘；行程緊湊時，縮短至10分鐘，1週5天，從不省略。「靜坐冥想讓我收回心神，穩定情緒，在決定事情時，腦筋更清楚。」

原本對靜坐不以為然的比爾蓋茲，在了解背後的科學根據之後也驟然改觀，現在和妻子固定冥想靜坐，1週2～3次，每次10分鐘。「就像我們運動肌肉和其他部位，靜坐是心靈的運動。」

受到好萊塢名人與成功人士推崇的靜坐，除了紓壓與安定心性，並有優化工作效應與表現的功效。美國一項新研究也證實，靜坐冥想可以增加大腦偵測錯誤的反應能力，即使從來沒有靜坐經驗的人，只要開始做，隨即就獲得相同的益處。

比爾蓋茲說，就像身體需要運動，靜坐讓人的心靈更平衡。（圖片來源：Pixabay）

密西根大學研究200多名從未靜坐過的受試者，跟著專人的引導錄音，進行冥想練習。在20分鐘的打坐結束後，再接受電腦測驗答題。受試者全程戴著腦波偵測器。研究人員分析腦波圖像做出結論：冥想過後的受試者，在發現答題錯誤後、腦部產生的錯誤感應訊號比較強，顯示他們可以比較快意識到錯誤，並加以更正。

20分鐘的冥想，就能加強大腦的能力，提升偵測錯誤的敏銳度。

「研究結果讓我們更加確認：正念冥想，有利於日常工作與生活做出更有效率的的決策。」研究的共同作者墨瑟（Jason Moser）說。

對於睡眠不足的人，靜坐冥想也具有舒緩身心的效果。根據《商務企業期刊（Journal of Business Venturing）》刊登的研究，每天冥想10分鐘、或1週累積70分鐘，可提升專注力、保持腦筋清醒，相當於夜間多睡44分鐘。

「冥想可以彌補睡眠不足帶來的體力透支，」奧瑞岡州立大學商學院教授莫寧埃克（Charles Murnieks）也提醒，要恢復體力和維持健康，仍然需要充足的睡眠，光靠冥想是不夠的。

「藉由冥想，我們更能釐清腦中的想法，不會被無謂的思維牽著鼻子走，」美國瑜伽與冥想導師克萊柏格（Omri Kleinberger）說，冥想帶我們體察身體各個部位，讓身心回歸理性穩定的當下狀態，避免無謂的消耗。

自家靜坐的姿勢與地點，以舒適與持久為考慮條件。（圖片來源：Pixabay）

該如何靜坐？可以自己在家做嗎？《心靈健康（Mindful）》網站提供基本的靜坐技巧：

1. 換上輕便舒適的衣著，坐下來安靜一段時間。

2. 設定靜坐時間，初學者可從5分鐘開始做起。

3. 採取讓你自在放鬆的姿勢，確定可持續到靜坐完成為止。例如坐在椅子上、或盤腿坐在軟墊上，也可以跪著。

4. 閉眼掃描自己的身體部位，由頭、手到腳，並注意自己的呼吸吐納。

5. 專注在呼吸上，一旦發現心思飄向其他的事務，趕緊拉回、專心想著一吐一納；毋須太苛責自己，放輕鬆就好。

6. 覺得自己已達到心無旁騖、只想著呼吸時，就能張開雙眼，環顧四下環境，並感受身體當下的感覺、內心的想法與情緒。

資料來源：Mindful、Best Life Online、Everyday Health、CNBC

(中時電子報)