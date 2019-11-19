蝦毀！70歲中風的阿嬤也能變大廚，餐廳外送的是長者，且他們還有個會爬樓梯的便當外送袋呢！弘道老人福利基金會為推動銀髮就業，除了打造不老食光、聘請13名平均年齡62歲的長者為餐廳主力，更透過「No 125 LAB銀髮就業實驗室特展」展覽，公開解秘如何透過青銀共創、職能再設計方式，打造大齡友善就業環境，讓高齡人才發揮所長及價值。
台灣即將邁入高齡社會，但職場普遍對大齡者並不友善，甚至還有歧視，弘道基金會不老夢想推廣中心組長指出，推動「銀髮就業」早已成為推動活躍老化，化解高齡危機的重要指標，然台灣65歲以上人口的就業率僅8.4％，與其他日本24.3％、韓國31.3％相較，高齡族群的就業比例偏低。
陳姿婷表示，人際互動圓融、深厚的社會歷練，忠誠度、穩定度高都是銀髮就業者的優勢，但體能與健康因素常是他們的就業障礙，即日起到明年3月底的「No 125 LAB銀髮就業實驗室特展」，將該實驗場域從職務再設計、員工賦能、團隊文化建構、教育訓練、青銀共創五個面向公開解密。
例如：調整工作時數每天上班5.5小時，雙週彈性排班工作以7天為原則，此外也導入多項友善全齡的硬體設備，像開放式的中島IH爐，可以設定時間自動熄火，以及防空燒與自動斷電功能，且手部短暫觸碰到料理面板不會燙傷能預防意外傷害。
值得一提的是，為了讓不老服務生在提供便當直送服務，可以減少體力負荷，在申請勞動部「中高齡職務再設計計畫」輔導與補助後，經委託設計師將便當外送袋優化，將長側背帶改為短把手，並結合六輪爬梯手推車，可協助步行外送與負重爬樓梯。
(中時 )
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