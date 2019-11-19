70歲中風過的阿嬤變身不老食光區的大廚，把自己一道道私房菜都變成菜單，現在每次到大老食光上班就是他最快樂的食光。（馮惠宜攝）

不老食光區也是弘道提供青銀共創的友善場域，年輕的管理者從長輩的早安圖中發想出以圖像方式叮嚀長者工具需遵行的細節。（馮惠宜攝）

蝦毀！70歲中風的阿嬤也能變大廚，餐廳外送的是長者，且他們還有個會爬樓梯的便當外送袋呢！弘道老人福利基金會為推動銀髮就業，除了打造不老食光、聘請13名平均年齡62歲的長者為餐廳主力，更透過「No 125 LAB銀髮就業實驗室特展」展覽，公開解秘如何透過青銀共創、職能再設計方式，打造大齡友善就業環境，讓高齡人才發揮所長及價值。

台灣即將邁入高齡社會，但職場普遍對大齡者並不友善，甚至還有歧視，弘道基金會不老夢想推廣中心組長指出，推動「銀髮就業」早已成為推動活躍老化，化解高齡危機的重要指標，然台灣65歲以上人口的就業率僅8.4％，與其他日本24.3％、韓國31.3％相較，高齡族群的就業比例偏低。

陳姿婷表示，人際互動圓融、深厚的社會歷練，忠誠度、穩定度高都是銀髮就業者的優勢，但體能與健康因素常是他們的就業障礙，即日起到明年3月底的「No 125 LAB銀髮就業實驗室特展」，將該實驗場域從職務再設計、員工賦能、團隊文化建構、教育訓練、青銀共創五個面向公開解密。

例如：調整工作時數每天上班5.5小時，雙週彈性排班工作以7天為原則，此外也導入多項友善全齡的硬體設備，像開放式的中島IH爐，可以設定時間自動熄火，以及防空燒與自動斷電功能，且手部短暫觸碰到料理面板不會燙傷能預防意外傷害。

值得一提的是，為了讓不老服務生在提供便當直送服務，可以減少體力負荷，在申請勞動部「中高齡職務再設計計畫」輔導與補助後，經委託設計師將便當外送袋優化，將長側背帶改為短把手，並結合六輪爬梯手推車，可協助步行外送與負重爬樓梯。

(中時 )