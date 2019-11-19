社會局19日舉辦身障參與式預算成果發表會，身障童們小露身手展現疊杯技藝。（蔡依珍攝）

社會局19日舉辦身障參與式預算成果發表會，身障童們小露身手展現疊杯技藝。（蔡依珍攝）

社會局19日舉辦身障參與式預算成果發表會，身障童們小露身手展現疊杯技藝。（蔡依珍攝）

桃園市社會局19日舉辦身障參與式預算成果發表會，8個獲選的社福團體有帶腦麻家庭首次露營、有讓自閉兒完彈跳床、有建立身障達人網路銷售平台等，社福團體表示，過去補助經費額度低又綁手綁腳，大讚參與式預算開創無限可能，更能貼近所需，盼能繼續推行。

社會局舉辦參與式預算，邀請身障家庭表達需求，社福團體腦力激盪後推出11案，經過6800位身心障礙者與家庭照顧者票選出8案，有關懷服務、課程講座、休閒娛樂等類型，11月18日至11月22日期間，在桃園市政府一樓中庭進行靜態成果展。

桃園市自閉症協進會理事長姜愛雯說，過去要向政府申請經費，受限補助項目跟基準，金額只能3、5萬元，且多限於一次性活動，但透過參與式預算，真正貼近身障家庭和符合需求，像是他們推出自閉症兒玩彈跳床，過去被當成貴族運動，就算有優惠仍要近10萬元，根本沒有名目可以申請，但透過參與式預算脫穎而出，讓手眼協調不佳、意願跟服從較差的自閉症兒，也能有技巧性運動、訓練大肌肉和心肺功能，持續一段時間，參與的自閉症兒體力和協調度明顯變佳，希望可以延續舉辦。

桃園市腦性麻痺協會提出「身心障礙者家庭露營活動」，從初期簡單的構想「想要帶著腦性麻痺家庭去露營」，開始執行後才發現不簡單，過程中遇到不少曲折，包含要找到合適的場地花了不少心力，還好有各界的支持與協助，另外協會志工們主動發想活動及挹注資源，讓露營活動順利完成，不但讓腦性麻痺家庭得以走出戶外，享受首次露營活動，擴大身心障礙者社會參與及生活體驗，也讓家庭照顧者獲得喘息與舒緩。

桃園市腎友協會則是推出「愛不中斷－腎友關懷支持服務」，主要是希望藉由培訓志工，針對不同需求腎友（患有慢性腎臟病，須透析治療患者）主動出擊關懷訪視，提供服務。桃園市腎友協會總幹事李明蘭表示，其中一位是原住民腎友，即便遭逢先生往生，弟弟與兩個女兒相繼罹癌，每次洗腎完卻總能重新整理自己，積極面對人生。

桃園市肢體傷殘協進會的「身障創市集‧資訊平台Go Easy！」提案內容是推出『礙樂，友創市集』的網路平台服務，希望藉由網路服務協助提供專業服務與商品販售的身心障礙者，在現有的實體銷售外，開發網路行銷的管道，已完成邀集食、衣、育、樂及其他服務類別，共約130名加入平台。

(中時 )