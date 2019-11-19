桃園市公費流感疫苗15日開始施打，桃園市長鄭文燦19日到桃園區成功國小視察，他說，今年共採購56萬8500劑公費疫苗，其中有18家醫療院所提供到校施打服務，避免家長奔波，也提高疫苗接種率。

鄭文燦表示，因為世界衛生組織今年流感疫苗選株會議延遲公布疫苗選株，因此全球疫苗生產、供貨時程延後，市府決定分為3階段施打疫苗。首波為國小至高中職學生、醫事人員，已經在15日施打。第2波施打時間為12月8日，對象為65歲以上的長者及幼兒園，第3階段則是明年1月1日，為其他公費對象。

衛生局長王文彥表示，桃園市可施打公費疫苗學校共304所，依照往年接種率約8成計算，將可有20萬名學生受惠，預計明年初可以完成學校接種作業。另外校園集中接種，採自願方式，家長填交同意書後，才會納入接種，若學生無法參加學校安排的接種，家長也可以由學校開立的補種通知單，12月8日後到衛生所或者合約醫療院所接種，但需自付部分費用。

疾病管制科科長葉潔瑩補充，304所包含偏遠地區如復興區等所有學校，不會因為距離、學生人數有不一樣。都會有合約醫療院所的醫護人員，到校施打疫苗。

(中時 )