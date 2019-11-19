桃園市民去年十大死因中，男女皆以惡性腫瘤排名第1，其中細項又以氣管、支氣管和肺癌最高。桃園市衛生局提醒，民眾注意菸害，作息正常，外出也可戴口罩，減少環境汙染。

根據桃園市主計處公告，去年桃園市十大死因男女都以惡性腫瘤居高，粗死亡率分別為每十萬人184.4人與117.6人，此外10大死因中，大致相同，僅有男性慢性肝病及肝硬化與蓄意自我傷害，與女性之腎炎、腎病症候群及腎病變與敗血症不同。

惡性腫瘤中，男女都是以氣管、支氣管和肺癌死亡率最高，不過男性第2名則是肝和肝內膽管癌，女生則是結腸、直腸和肛門癌次之。對於肺癌居惡性腫瘤死亡率之首，衛生局健康促進科科長陳小燕指出，環境，飲食、飲水、癌症家族史也都有影響。舉例來說，雖然很多女性不抽菸，但是二手菸、三手菸害影響大，或者煮飯、燒菜的油煙，或長期騎車、工地工作也都有影響。

男性死因在肝和肝內膽管癌居高不下，陳小燕說，主要是B肝、C肝帶原者多，此外男性生活型態較女性差，如喝酒、熬夜等。她補充，政府針對針對年滿45歲以上的一般民眾，原住民則是45歲以上，可以免費檢測B肝、C肝篩檢，若能及早發現，就可以及早治療。

(中時 )