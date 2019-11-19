動畫中可見布紐爾眼中的「超現實世界」。(佳映娛樂提供／王寶兒台北傳真)

童年的記憶、死亡的陰影，一再的在布紐爾的夢中出現，幻化為各種態樣，如黃蝶、長頸鹿、公雞等。(佳映娛樂提供／王寶兒台北傳真)

被譽為「超現實主義電影之父」的西班牙電影導演路易斯·布紐爾（Luis Bunuel），峰迴路轉的人生故事也如電影一般「超現實」，因作品不受社會觀念接受而遭封殺，在走投無路之際，又獲得好友的彩券獎金贊助，讓他得以前往西班牙未開化之地「拉斯烏爾德斯」，拍下至今仍被認為是傳奇之作、卻也極具爭議性的紀錄片《無糧之地》。

獲得安錫影展評審團大獎及最佳原創音樂獎的動畫《布紐爾超現實人生》，即深入回溯布紐爾拍攝《無糧之地》的幕後故事，也透過紀錄片的畫面穿插引領至過去年代，並使用夢境、幻象，呈現布紐爾當時的心理狀態，以及童年專制父親對他所造成的影響。

導演薩爾瓦多西莫(Salvador SIMO)向外媒表示，與先前極具超現實色彩的電影比較，布紐爾在拍攝《無糧之地》後的每部作品，多了更多靈性及人性色彩，「我的父親是一名醫生，他到非洲各地裝設X光機，並教他們怎麼使用，共長達三十年的時間。我問他為甚麼要這麼做，他說當你看到那些貧窮的孩子，他們所生活的樣貌會促使你做這些行動。我想布紐爾前去拍攝紀錄片，並改變了往後的作品風格，也是這樣子的緣由。」

像是在片中，布紐爾與拍攝團隊前去一間孤兒學校，從來沒被人擁抱過的孩童，紛紛簇擁著布紐爾，希望他能夠抱起他們，讓布紐爾內心十分複雜。薩爾瓦多指出，可以在片中看出，布紐爾當時對孩子的關心一覽無遺，「當時的超現實主義者總想著要改變世界，讓一切變得更好，布紐爾在去拉斯烏爾德斯前，也是抱著『改變當地』的想法，卻不知道是自己正被當地改變。」

片中可見，布紐爾因夢境幻象糾纏而日益瘋狂，也漸漸與好友、電影製作人拉蒙產生分歧，如為拍攝羊群跌下懸崖，布紐爾不惜以槍聲驚嚇羊群，使拉蒙大感震驚。薩爾瓦多也刻意以不同的顏色，呈現兩人的視角，「我們用顏色說故事，例如某些字詞從拉蒙眼中看是粉紅色，但在布紐爾眼中是黃色。紀錄片的穿插也帶來很棒的效果，它讓電影置入現實。」

《布紐爾超現實人生》除了得到安錫影展大獎外，在美國娛樂雜誌《好萊塢報導》上也大獲好評，認為獎項當之無愧，點評「引人入勝、魅力無窮」。《布紐爾超現實人生》繼今年於台中國際動畫影展播出後，將於11月29日在台上映。

(中時 )