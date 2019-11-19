他連打錯2次電話 接的人竟是總理 19:382019/11/19 中時電子報 湯萱樂 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 柬埔寨總理洪森。（圖片來源：Samdech Hun Sen, Cambodian Prime Minister臉書） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 不少民眾都有打錯電話或接到打錯電話的經驗，不過柬埔寨有名男子連打錯兩通電話，而接起電話的竟然是正在參加活動的柬埔寨總理。 中國報報導，柬埔寨總理洪森周二早上主持一項道路維修工程開工儀式時，手機突然響起，洪森認為應該是打錯了沒理會，沒過多久又響了他只好接起來，洪森向電話那頭問道：孩子，你從哪打來的？電話另頭卻傳來男人的聲音：打錯了！打錯了！之後就匆匆掛斷。 總理開玩笑的說，還好打來的是男生，如果是女生就慘了，媒體都在直播呢！ (中時電子報) #打錯了 #打電話 #總理 #洪森 #打錯電話 #柬埔寨 也許您會感興趣 推薦閱讀 大時代空軍眷屬的小故事（下） 04:092019/11/15 兩岸藝文 吳的夢幻名單 藍議員哀嚎：抗議電話接到手軟 08:372019/11/15 政治 外送員連續打來「秒掛7次」 真相曝光...客搖頭 11:482019/11/16 生活 新聞剪影－不接電話的內閣，接地氣嗎？ 04:092019/11/17 財經要聞 絲絨革命30週年 捷克25萬人上街要總理下台 07:342019/11/17 國際 現在很少通電話... 任正非曝華為公主近況 09:312019/11/18 財經 新社花海遊客破百萬 東勢警積極宣傳「2防1清」 13:012019/11/18 生活 兒想「1龍2鳳」卻龜縮 媽接援交網站電話 15:502019/11/18 社會 申請簽證不易？外交部：柬埔寨堅持一中未設代表機構 21:012019/11/18 政治 不分區墊背引怒 謝龍介：吳敦義終於來電話了 09:172019/11/19 政治 社會熱門新聞 妻裸下身睡 3歲兒告訴爸：媽媽跟叔叔… - 社會 中市牛排館冷凍庫馬達爆炸起火 冒大量濃煙 前槍擊要犯藍信祺 嗆殺小英還要攻核電廠 - 社會 幼子客廳看卡通 OL帶男同事進房激戰太累竟裸睡 - 社會 中市牛排館冷凍庫馬達爆炸起火 冒大量濃煙 - 刑案 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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