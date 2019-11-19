不少民眾都有打錯電話或接到打錯電話的經驗，不過柬埔寨有名男子連打錯兩通電話，而接起電話的竟然是正在參加活動的柬埔寨總理。

中國報報導，柬埔寨總理洪森周二早上主持一項道路維修工程開工儀式時，手機突然響起，洪森認為應該是打錯了沒理會，沒過多久又響了他只好接起來，洪森向電話那頭問道：孩子，你從哪打來的？電話另頭卻傳來男人的聲音：打錯了！打錯了！之後就匆匆掛斷。

總理開玩笑的說，還好打來的是男生，如果是女生就慘了，媒體都在直播呢！

(中時電子報)