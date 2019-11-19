由「007龐德」丹尼爾克雷格與「美國隊長」克里斯伊凡領軍的新片《鋒迴路轉》(Knives Out)，於美國時間15日晚間在洛杉磯舉行首映，導演萊恩強生率領全體演員一同亮相，克里斯伊凡身穿全白西裝優雅現身紅毯，丹尼爾克雷格則大展親民風格，與現場粉絲大玩自拍，全場陷入瘋狂！

電影《鋒迴路轉》在洛杉磯舉行首映會，眾星雲集。（車庫提供）

克里斯伊凡以「美國隊長」的形象深植人心。日前他和「黑寡婦」史嘉蕾喬韓森接受《綜藝報》(Variety)專訪時鬆口表示：「也不能說回歸美國隊長這個角色的可能性是零，畢竟我愛這個角色。」對演出《鋒迴路轉》中富二代紈褲子弟蘭森，克里斯伊凡坦言：「畢竟我過去給人一種高貴正義的形象，所以我很高興能有機會演出這種沒有道德感的壞壞富二代，我不諱言我身邊也有類似蘭森這樣的朋友，他們給了我不少表演靈感。而且，我演出的角色終於不用再穿緊身衣，可以穿上高檔的戲服啦，讓我很享受這次的演出！」

《鋒迴路轉》雙人解謎原版刀筆套票。（車庫提供）

電影今日釋出《鋒迴路轉》兩支電影片段，電影講述知名犯罪小說作家哈蘭（克里斯多夫普拉瑪飾）在慶祝85歲大壽後，被發現死於自己的豪宅內，名偵探白羅（丹尼爾克雷格 飾）收到一個神祕委託，表示哈蘭的死因並非只是單純的自殺，死因並不單純，於是白羅將對家族成員一一展開調查，解決這場錯綜複雜的謀殺疑雲。電影將於11月28日在台上映，片商推出兩款電影限量預售套票，《鋒迴路轉》原版刀筆套票，內含電影交換券2張、進口原版電影周邊刀筆1 支、《鋒迴路轉》電影角色明信片組 (一組8張)，以及《鋒迴路轉》雙人解謎套票，內含電影交換券2張、《鋒迴路轉》丹尼爾克雷格款資料夾1個、《鋒迴路轉》克里斯伊凡款資料夾1個，售完為止。

(中時 )