陳信維加入利菁主持的中天節目《麻辣天后傳》密探主持群，20日晚間11點播出內容邀請Vicky、Ivy、朱海君、瑄瑄及咪咪等多位明星人妻大聊「我肖想妳老公很久了，妳的老公才是我的理想天菜」主題，揭密明星老公私底下不為人知的一面，更令人妻們激動的則是能與小鮮肉陳信維互動。

陳信維是伊林娛樂旗下的模特兒，日前因主演電視劇《90後的我們》打開知名度，第一次接下節目助理主持的他表示：「主持與演戲最大的不同，就是需要強大的專注力與快速的反應力，因為節目沒有劇本，更沒有台詞，要保持專注與反應快才能及時接到菁姊丟的哏。」他在錄影前更打電話向學姊李懿請教。

VICKY愛基努李維。（中天提供）

雖然做足事前功課，但陳信維坦言，「前3場錄影抓不太到開場與收尾的節拍，但菁姊不斷給我鼓勵，還說慢慢來沒關係」。他非常感謝利菁、李懿的鼓勵與包容，也期許自己的表現可以越來越好。

而屈中恆老婆Vicky曾為「黃金大嫂團」一員，嗆辣又幽默的個性深受觀眾喜愛，她在節目中透露自己的理想型是美國影星基努李維，引得其他來賓開嗆：「根本在作夢！跟屈哥差太多了吧？」她急忙幫老公說話，「屈哥跟基努李維一樣，都很有才氣，而且他們都追求真愛，像屈哥就不在乎我三八又瘋癲，反而很愛我。」利菁聞言妙問：「基努李維跟屈中恆妳選哪一個？」原本護夫心切的Vicky竟毫不猶豫選擇基努李維，朱海君大喊「妳這女人」，現場笑翻。

(中時 )