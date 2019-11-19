香港自反送中運動以來的不穩定狀態持續中，對於敏感的藝術市場是否已帶來衝擊？巴塞爾藝術展的亞洲總監黃雅君以自己的觀察指出，實則以今年10月的幾個拍賣會成績來看，香港的亞洲藝術交易中心地位仍是被看好，但也期待社會制序恢復常態，而明年初的展會，目前已在安全維護上更為著力。

香港在抗爭運動及中美貿易戰中，旅遊和金融上的表現已有明顯衰退，而自2013年開始舉辦的「香港巴塞爾藝術展」，近日亞洲總監黃雅君來台，公布2020年香港展會的藝廊名單，共計有31個國家及地區的244間藝廊參展，其中半數均在亞洲設有展覽空間。

雖然國際畫廊對香港巴塞爾展會仍有持觀望態度者，黃雅君指出，從今年10月在港的嘉德、保利、蘇富比拍賣看來仍有好成績，至今也並沒有任何展會取消，藝術界看來仍是有一定的信心，而生活在其中的人也都還在努力適應生活，加上至明年3月還有一段時間可觀察和努力，在此期間，展會也與會場緊密地溝通，「保障安全是目前最必要的」。

至於外傳一些大陸畫廊明年沒有參展，黃雅君指出其實亞洲的主要畫廊仍持續力挺，台灣也有耿畫廊、尊彩藝術、大未來林舍等11家畫廊參與。香港作為亞洲藝術市場中心的位置，有其歷史及環境背景，長期累積的優勢，在短期內並不容易被撼動，但也確實看到台北和上海乃至新加坡、印度市場都持續發展。

繼10月秋拍佳績，香港蘇富比近日也宣告於明年秋拍將有旅法華人畫家常玉晚年的重要鉅作《綠色背景四裸女》，蘇富比現代亞洲藝術部主管張嘉珍表示，繼《曲腿裸女》在今年秋拍以1.98億港元刷新藝術家拍賣紀錄，《綠色背景四裸女》創作於50至60年代，此時期他創作了多幅大尺幅裸女群像，與前期多以單一女子為主角不同。

在創作《綠色背景四裸女》圖前，長玉還創作了畫面相近而尺幅略小的《裸女與高跟鞋》及《四裸女》，可謂集兩畫之大成，也是其畢生作品中，唯一先後創作三幅完整油畫才終告誕生之作。持續端出重量級拍品於香港拍場，也可見拍賣公司對此藝術交易中心的信心。

(旺報 )