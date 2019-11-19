香港反送中抗爭演變成警民矛盾的直接衝突，1名20多歲的日本男學生17日凌晨在香港理工大學爆發警民衝突時被港警逮捕，這是日本第2位因捲入反送中抗爭活動被逮捕的日本人。

日媒報導，東京農業大學20多歲的男學生17日被香港警察逮捕。日本駐港總領事館的相關人士指出，這名學生17日以觀光目的進到香港，由於在九龍地區的香港理工大學周邊看示威抗議活動而被港警逮捕，逮捕的原因不明。

男學生至19日凌晨仍被香港警方拘留，日本駐香港總領事館已安排領事與男學生會面，協助提供相關支援。

8月31日也曾有1名日本男性因涉入抗議示威活動而被港警逮捕，隨後已獲得保釋。這次則是第2位日本人在香港抗爭衝突中被逮捕。另外，還有1名日本男性11月11日在旺角碰到抗議活動而受傷。

日本外務省的海外安全網站中，已將香港列成危險層級1級(共4級，1為最低)的危險地區，並呼籲日本民眾赴香港時必須十分小心，以避免危險。

(中時電子報)