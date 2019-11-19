電影《賽道狂人》以60年代車壇真人真事的傳奇賽事為架構，描述Ford於1966年在法國「利曼24 小時耐力賽」（24 Hours of Le Mans）與Ferrari的經典對決。

Ford在1966年的「利曼24 小時耐力賽」成功打破Ferrari 五連冠紀錄，一舉奪下該賽事前三名，成為首次奪冠的美國汽車品牌。（福特提供）

由Ford金牌汽車設計師Carroll Shelby（麥特戴蒙飾演）領軍，聯手英國賽車手Ken Miles（克里斯汀貝爾飾演），突破極限為Ford打造劃時代經典賽車GT40，使Ford在1966年的「利曼24 小時耐力賽」成功終結Ferrari五連冠紀錄，一舉奪下該賽事前三名，成為首次奪冠的美國汽車品牌，在1967、1968和1969年更達成三連霸的輝煌紀錄，締造Ford及美國汽車歷史上的重大里程碑，Ford GT40亦成為車迷心目中賽車殿堂的超經典賽車，寫下車壇傳奇的一頁。《賽道狂人》將於11月28日在台上映。

Ford在1966年的「利曼24 小時耐力賽」奪下該賽事前三名，成為首次奪冠的美國汽車品牌。（福特提供）

●3個關於法國「利曼24小時耐力賽」的冷知識：

1.法國「利曼24小時耐力賽」為「賽車界三大賽」之一，競賽長達連續24小時

法國「利曼24小時耐力賽」與F1摩納哥GP、美國印地500英里大賽並列「賽車界三大賽」，是全球歷史最悠久的汽車耐力賽，自1923年起每年夏季於法國利曼（Le Mans）舉辦。比賽時間連續長達24小時，是極度考驗車輛機械耐久度與車手技巧的高難度賽事。

2. 冠軍在台上噴香檳慶祝的傳統，源自Ford冠軍車隊

Ford車隊於1967 年法國「利曼24 小時耐力賽」成功衛冕冠軍，冠軍車手Daniel Sexton Gurney賽後激動地把香檳噴向頒獎台上的人，被當時媒體稱作「Champagne Shower」，不經意開創賽車冠軍在台上噴香檳慶祝的傳統。

(中時 )