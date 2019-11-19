現任立委陳玉珍的連任之路，面臨各路人馬的挑戰。（李金生攝）

前金門縣議員陳滄江是否再戰？備受各方矚目。（李金生攝）

金門立委選戰，「3洪」互打今（19）日下午成形。現任立委陳玉珍尋求連任外，前縣長陳福海也決定加入戰局，前縣議員陳滄江則在做最後評估，一旦「3陳」也開打，將出現另類宗親大戰。

去年競選連任失利的陳福海，已決定捲土重來，繼續為鄉親和金門打拚，預定在22日下午登記參選。他強調自己奮不顧身，再度參選立委，目的是要改變金門的選風，這回將採取「6不策略」：不買票賄選、不抹黑攻擊、不設競選總部、不插旗、不用宣傳車、不動員造勢，希望用不一樣的選戰模式，贏回純樸和善的金門價值。

至於去年立委補選落敗後，公開宣布永遠退出政壇的陳滄江，則在網路發起「不讓陳滄江退出政壇」連署，並宣稱已獲上萬人連署支持後，表示對自己是否再戰，正陷入長考中，也有可能在22日下午登記參選。

曾參選金門縣長的洪和成，再登記出馬角逐立委，50餘位支持者搖旗吶喊陪同掃街。他表示參選的3大理由是讓庶民有機會從政，終結政治世家的世襲壟斷、改變金門選舉文化，重新定義政治、改變金門宗親政治，讓小姓偏鄉也可以出頭天。

他的登記參選，已讓這場立委選戰，至今已有基進黨洪正、金門高粱黨主席洪志恒和洪和成「3洪」同場競爭。「3陳」是否也開打？受到鄉親矚目。

(中時 )