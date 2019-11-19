張姓飯店廚師貪戀大學女實習生姿色，竟巧立名目把她約到住處後，公主抱到房間強吻又摸下體，還說「一回生二回熟」，女大生死命掙扎逃離，哭著向同學求援，驗傷報警提告，桃園地院依強制猥褻罪判刑1年，全案可上訴。

在中壢一間飯店擔任廚師的張姓男子，見20歲來飯店實習的女大生頗有姿色，竟心生歹念，2017年10日19日晚間相約到飯店外超商碰面，隨即邀約到附近住處，進門後露出本性，將女大生強抱到房間，壓在床上強吻，還伸狼爪偷摸她下體，甚至說：「反正我們都是成年人，一回生二回熟」，女大生奮力抵抗才未失身，逃離後報警提告。

張姓廚師矢口否認犯行，強調是女大生要跟他借錢，他還勸說不要買那麼貴的外套，事後還騎機車載她回飯店，女大生都沒有異狀。

但女大生說，本來在聊餐廳菜色，發現遭上下其手後她數度想奪門而出，都被張男打掉，因外面下大雨又人生地不熟，才讓張男載回飯店宿舍。

女大生的同學證稱當天她全身濕淋淋地回到宿舍，哭到全身抽蓄，訴說差點被性侵，擔心會被騷擾，在她建議下才報告師長、陪同報警，女大生也結束實習、改在學校完成學業，飯店主管也證稱她案發後情緒激動、不斷啜泣落淚。

法官採信女大生說法，痛斥張男利用工作場合結識女大生，為滿足自身性慾、不尊重女子性自主權，至今又否認犯行，依強制猥褻罪判處張男有期徒刑1年。

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(中時 )