劉姓按摩師利用按摩機會，去年以手指性侵女客人，案經檢察官起訴，他在台北地方法院審理時，否認性侵，辯稱是在打通「任督二脈」，還提出「任督二脈暢通法」等教學影片作抗辯。法官勘驗影片後認為，示範者是以手掌包覆陰部按摩，不是用手指插入陰部，依利用機會性交罪，判劉有期徒刑1年2月。本案可上訴。

劉是台北市一家養生館的按摩師，2018年1月21日下午，利用幫女客按摩的機會，騙稱胸部、私密處有穴道，先以雙手搓揉被害人的胸部，再以手指插入被害人的陰道。被害人覺得有異憤而向警方提告被性侵，劉經檢方偵查被訴。

北院審理時，劉辯稱，他服務10年來這是第一次對女客人按摩胸部、陰蒂、陰道，強調那幾處確實有穴道，「服務」之前都有詢問對方可不可以碰觸，後來被害人還加時、付錢，等於同意他的服務。

為證明自己不是性侵，劉向合議庭提出「胸部搓揉法」、「任督二脈暢通法」等相關教學影片為證。合議庭勘驗影片後認為，影片中的示範者是以「手掌」包覆胸部及陰部的方式按摩，並沒有用「手指」插入陰道，不採信劉的辯解。

判決理由指出，劉藉由對女客人按摩、推拿的機會，騙稱乳房、陰蒂、陰道都有穴道，利用被害人對按摩專業的信任及尊重，在按摩過程中為猥褻、性交行為，依利用權勢機會性交罪，判劉1年2月徒刑。

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(中時 )