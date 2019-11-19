在理工大學內被困的示威者很多是該校學生，其中大部份人這輩子都沒碰過汽油彈，這次示威下來也丟了不少汽油彈。圖為被警方逮捕參與示威的女學生。（圖／路透）

近日被警方包圍在理工大學內示威者有不少是理大學生，現就讀4年級的S是其一。她自稱凌晨與「手足」(示威者相互稱呼)齊上齊落，守住理大前線，今早卻見外面聲言支援的「手足」沒如想像般「(遍地)開花」營救，感覺到「被外面的人賣了」，才醒覺應該要逃離，在與同伴突圍時遇上身邊朋友被捕，自已雙腳跌傷才又奮力折返校園。她為此哭訴道：「外面的人一味只在網上出post，為何不來救我們呢？」

據香港《明報》引述讀理工大學4年級的S表示，她的團隊由3名女將組成，在中午準備出逃前，為減少被捕後被控告的風險，她與同伴丟棄所有裝備，以肉身抵擋催淚彈，當時就有一名同伴在她身旁被捕。「我很怕又氣憤」，她哭說：一堆人只在網上貼文，也不見有人來搭救。

18日深夜有大批市民分多路前進至理大欲營救受困示威者，但沿途遭警方以催淚彈阻攔。（圖／路透）

S說，身為理大學生，她上周起多次回校，只想守住紅隧路障促成「三罷」，身在校內的她，昨早看見校長滕錦光拍片呼籲自首，她形容其說法很「荒謬」：「他(滕錦光)在運動期間均沒有現身，完全賣了我們，我得啖笑」。

報導說，S被困理大校園並不後悔，但後悔叫朋友陪自己留守，連累對方被捕。她說周日晚在場者仍士氣高漲，堅持留守，自己走上前線：「我原來不敢丟汽油彈，最多是拿把雨傘」，後來形勢使然，汽油彈她也丟了，但至今仍不敢攻擊警察，自稱是「偽勇武」。

在與警方對峙至凌晨4時左右，S小睡一小時，突聽到有勇武派大叫「我全team死了（被捕了），開心吧？」醒過來，發現原來校園約600人只剩約3、4百人，才想到要走。中午突圍時，自己被水炮車射中藍水，回頭一看，背後卻沒人掩護，令她對其他「手足」失望。

S抱怨道，理大被圍，網上有人呼籲「各區開花」、「反攻理大」，但真正有示威的地區屈指可數。「根本不是想像中那樣各區開花，我覺得被出面的人賣了。」S坐在校園內默默垂淚說，因不想媽媽擔心，至昨午還未告知媽媽自己在理大。現只希望在校園找個地方躲藏一兩天，期望能避過警察搜捕。

(中時電子報)