韓國人氣男團NU'EST氣勢如虹，於10月21日發行迷你七輯《The Table》，甫回歸即拿下韓國指標性音樂節目冠軍，短短一週內便成為五冠王，創出道最佳成績，聲勢銳不可擋，更刷新了上回以“Bet Bet”寫下的四冠成績。

白虎今（19）日公開演唱會福利。（圖／主辦單位提供）

乘著這股回歸氣勢，主唱BAEKHO(白虎)將先來台北舉行個人迷你演唱會，於2020年2月14日在台大體育館1樓進行演出，並特別選定在甜蜜的情人節，準備L.O.Λ.E最幸福的時光。

白虎在選秀節目中的表現也讓人印象深刻。（圖／翻攝自官網）

在韓國歌唱綜藝節目中，BAEKHO (白虎)屢屢展現出超凡才華，演唱功力備受肯定外，反轉的個人形象也讓粉絲有了全新認識，並愛上了這位結合帥氣與可愛於一身的魅力偶像，不僅在節目中擁有強勢人氣，推出的歌曲更陸續得到許多盛讚，獲得許多獎項殊榮，緊接而來的代言、畫報拍攝等等，無不令粉絲為之傾心。

白虎今（19）日公開演唱會粉絲福利。（圖／主辦單位提供）

『2020 NU'EST BAEKHO MINI CONCERT "BAEKHO-liday" IN TAIPEI』除了可以再度感受BAEKHO (白虎)實力派唱功外，活動也將準備許多驚喜的粉絲福利，寵粉無極限，情人節當天更有BAEKHO (白虎)特別帶給各粉絲的情人節特別小禮「虎言愛語」，讓2020情人節幸福滿滿。

(中時電子報)