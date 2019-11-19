改編經典電影的舞台劇《搭錯車》16日在新加坡星宇表演藝術中心完美落幕，即將在23日馬來西亞演出，也是世界巡演第26站。今日主要演員丁噹、王柏森、陳乃榮也率先在馬來西亞記者會上亮相。出身單親家庭的丁噹聊到飾演父親的王柏森，不管在戲內戲外都給她滿滿的父愛，讓她頓時情緒湧上，淚灑舞台。

丁噹和王柏森劇裡的父女親情感人。（相信音樂提供）

陳乃榮在記者會上自彈自唱〈是否〉。（相信音樂提供）

充滿親情、友情、愛情的《搭錯車》音樂劇新加坡場，吸引不同年齡層的觀衆到場支持，許多人更是携家帶眷來觀看，演出期間更是哽咽聲不斷，尤其在最後一幕「亞叔」離世後，留下已失去親情、愛情、友情的阿美獨自一人，丁噹動人演出，加上歌曲〈感恩的心〉更是激發現場觀衆淚腺，跟著一起感動落淚。

有觀眾看了《搭錯車》重拾親情，還有聽不懂中文的觀眾在進劇院前，先將電影溫習一遍，為了呈現最好演出，演員閉關排練，丁噹甚至彩排到忘記吃晚餐，她說「進入角色完全沒感覺到餓」。記者會上陳乃榮也大展音樂才華自彈自唱〈是否〉，並說自己很喜歡馬來西亞的太陽，「之前曬太陽游泳，曬到手機都曬壞了」，因在戲中有脫衣戲碼，格外維持身材。而眾演員也演唱多首好歌，丁和柏森唱〈平凡相依〉，丁噹、陳乃榮唱〈我愛他〉，丁噹獨唱〈一樣的月光〉。

丁噹之前參與新加坡版《搭錯車》音樂劇的導演雖不克出席，也精心最具代表性的「酒瓶」捎來了祝福。（相信音樂提供）

主辦單位送上新加坡名產綠蛋糕，祝丁噹、王柏森、陳乃榮搭錯車節節高升。（相信音樂提供）

《搭錯車》主要演員丁噹、王柏森、陳乃榮今日率先在馬來西亞記者會上亮相。（相信音樂提供）

陳乃榮在戲裡展現好身材。（相信音樂提供）

重返新加坡演出，丁噹本想邀請好友同時也是「新加坡天后」陳潔儀來現場觀看，無奈她人在摩洛哥有既定工作無法出席，她還特別隔空視訊，為丁噹和王柏森打氣祝福。先前丁噹參與新加坡版《搭錯車》音樂劇的導演雖也不克出席，也精心以《搭錯車》最具代表性的「酒瓶」送上祝福。

因為《搭錯車》票房長紅，慶功宴上特地送上新加坡名產「綠蛋糕」，此外今日記者會上主辦單位特製「阿美」的家的翻糖蛋糕送給他們，預祝巡演可節節「糕」升。更多《搭錯車》音樂劇相關訊息，請鎖定丁噹、相信音樂官方臉書、微博、微信。

(中時 )