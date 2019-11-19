草屯國小教室外牆漏水的情況已經好幾年，時常造成外面下大雨、裡面下小雨。（張晉銘攝）

立委蔡培慧19日邀集教育部國教署，前往草屯國小和土城國小等校園關心建築設施，蔡培慧說，兩校的教室都有壁癌問題，影響師生健康和上課品質，希望中央協助改善。國教署回應，兩校皆已提供改善計劃書，回去後將盡快開會審議，盼給師生一個健全的教學環境。

蔡培慧在縣議員廖梓佑和蔡銘軒等人的陪同下，先後來到草屯和土城等兩所小學關心校舍使用情況。草屯國小校長陳文燦表示，教室外牆漏水的情況已經好幾年，當外面下大雨， 裡面就跟著下小雨，造成學生身體淋溼或滑倒受傷；樓梯間也產生壁癌的情況 ，恐影響師生健康，希望能夠盡速改善。

土城國小校長吳國松指出，若是遇到下雨，教室有積水和漏水等情況，特別是到了雨季，溼答答的環境讓師生苦不堪言，有時還會淋成落湯雞，待天氣好轉時，天花板和牆壁會有壁癌的情況，且造成粉塵紛飛的情況，嚴重影響師生上課品質和健康。

蔡培慧說，壁癌所造成的粉塵剝落，會造成師生健康危害，未來將努力協助爭取經費，讓孩子們有一個安心安全的上課空間。

國教署副署長戴淑芬說，目前兩校都已經提供教學區教室防水防漏改善工程計劃書，本日實地了解後發現修繕的重要性，會盡快開會審議，希望讓學校的教室煥然一新。

(中時 )