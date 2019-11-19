草屯鎮長簡景賢(左3)社會課課長林如鵬(右1)訪視急難救助家庭。（張晉銘攝）

對於弱勢家庭來說，維持基本生活開銷已經相當辛苦，若是家中突然遭遇變故，可說是雪上加霜，對此草屯鎮公所社會課長久以來與當地慈善單位定期合作，對於有需要急難救助的家庭伸出援手，希望幫助他們暫時度過難關。

草屯鎮長簡景賢說，鎮公所接到有民眾的家中臨時發生變故的訊息後，會立即派員評估與訪查，只要符合相關的急難條件，鎮公所就會根據急難嚴重程度，來決定救助金額，讓他們暫時度過難關，同時非常感謝各界善心人士的捐助，希望有更多人來共襄盛舉。

草屯鎮公所社會課課長林如鵬說，鎮公所扮演中間審核的工作，對於有需要的弱勢家庭提出申請，由社會課來審查，有了公家單位為基礎的公信力，社福單位能夠節省許多時間，並且直接將善款運用在最有需要幫助的地方。

林課長說，近期訪視的家庭，本身經濟狀況就不理想，當家中突然有親人身故，喪葬費用成為難以承受的負擔，只好向親友借錢，經實際了解家庭經濟情況後，確實亟需濟助金，善款也隨即到位。

(中時 )