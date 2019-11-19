導演王維明的電影《大約在冬季》找來霍建華、馬思純等人演出，該片根據齊秦的經典同名曲延伸創作，15日在大陸上映後就奪得票房排行冠軍，並持續牢牢占據榜首寶座，短短4天票房衝破1億大關（約4.34億台幣），累計1億1164萬人民幣。電影口碑延燒到同步上映的北美地區，17日在加拿大溫哥華列治文市當地的電影院「SilverCity Riverport Cinemas」，竟有眼尖影迷捕獲疑似「永遠的小倩」王祖賢戴著粉紅色帽子，悄悄現身影廳觀賞昔日情人齊秦的電影。

影迷透露，電影中導演巧妙安排了一個齊秦與王祖賢之間的笑哏，同一排座位的一名女子很大聲的笑了一下，聲音大到讓觀眾都側目以對，心中覺得怪異。直到電影散場，由於電影感動到影迷哭得淅瀝嘩啦，為了整理儀容多停留在座位上，沒想到那位女性也還沒離場，留在座位上彎著腰，貌似也被電影感動到停不住淚水，頻頻擦拭臉上淚痕，「出去的時候我跟她擦肩而過，才驚覺這不就是野生王祖賢本尊嗎？！理解了什麼叫真正的見證奇蹟。」該名影迷更表示「好想對齊秦說，王祖賢看你的電影哭了，你知道嗎？」相當激動。息影多年的王祖賢多次被媒體捕捉到在治文市的超市、公車站及漁人碼頭等地出沒，這次又被影迷巧遇。

《大約在冬季》霍建華（左）與馬思純。（摘自微博）

王維明透露電影宣傳時，媒體曾詢問齊秦：「王祖賢會來看嗎？」齊秦自在且直率回應：「我相信她會來看吧，而且我太太、女兒也會來看。」王維明雖驚訝王祖賢看片，但也坦言不意外，「這首歌對她來講滿有意義，但我心情很複雜、感慨、也感動，相信觀眾也會這樣覺得，畢竟兩人的愛情波折曾轟動一時，現在卻都沒了聯絡，各過自己不同的生活了。」

《大約在冬季》霍建華（左）與馬思純。（摘自微博）

齊秦的《大約在冬季》紅遍大街小巷，背後故事淒美動人，原來是齊秦為王祖賢寫的「專屬情歌」，據說當年他只用了15分鐘就創作出來，可見他對王祖賢濃濃的愛意和思戀之情。可惜兩人長達15年的愛情長跑最終沒有跑向終點，以分手告終，讓人不勝唏噓。電影《大約在冬季》在台上映檔期則未定。

(中時 )