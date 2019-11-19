東森電視九點檔大戲《美味滿閣》18日晚上9點首播，主演王傳一、魏蔓、李維維、羅宏正、JR紀言愷、林昀希、鄭志偉、王牧語、李相林、邱珮淇、彭子翎、張熙恩、林映彤、Kiwi姐姐、楊騰、許巧薇、賴雅琪等人，當晚7點起不畏風雨和18度低溫，展開吉普車掃街造勢，為首播快閃宣傳。

《美味滿閣》王傳一、魏蔓與主持人黃豪平一起掃街。（東森提供）

王傳一開心表示，「最近都在趕拍，所以能在首播這天出來跟民眾互動很開心，剛好今天氣溫驟降，大家還這麼熱情，讓我們更有動力努力拍戲」，王傳一還笑說他一度有跑粉絲見面會的錯覺。魏蔓也說：「有很多粉絲一路從我們出發跟到最後一站，而且今晚一路上不論路人、民眾都很熱情；甚至開車、騎車的駕駛們，也都會趁紅燈停車時回應我們，讓我很感動、也覺得粉絲們真的很可愛。」

演員們搭乘吉普車隊從台北車站出發，沿途經過西門町、再往東區、信義商圈等地點，沿途持大聲公熱情宣傳，吸引許多路人注目和拍照上傳，更有停在一旁的機車騎士熱情回應：「我現在就回家開電視！」演員們分別在西門町與信義商圈下車快閃宣傳，與現場民眾近距離互動，發放象徵「包中」的包子、粽子與海報、面紙等戲劇周邊宣傳品。不但各宣傳點皆吸引數百位民眾聚集，整晚有近千位民眾熱情參與；更有數十位粉絲隨著掃街路線，從西門町一路跟隨至東區、信義商圈支持偶像。

JR紀言愷笑稱互動民眾超熱情。（東森提供）

《美味滿閣》上街頭快閃宣傳與粉絲互動。（東森提供）

也因民眾太過熱情，上百民群眾瘋狂簇擁，只為能與自己喜歡的偶像互動或拿到親手發送的周邊宣傳物，讓JR紀言愷跟羅宏正笑說差點發到手軟。現場三十多位的工作人員圍成的人牆，更好幾度包不住演員，充分體驗到民眾的熱情。而在西門町的宣傳活動，光是從下車地點要移動到宣傳位置，短短三十公尺的距離就花費了十多分鐘，人潮還多到幾乎站到馬路邊，現場的踴躍程度好像在選舉造勢。

(中時 )