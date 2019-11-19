亮哲、吳政迪與馬力歐等人主演的大愛劇場《與愛同行》20日將上檔，飾演嚴父、還會毆妻的馬力歐19日出席首映時表示，因為自己入戲時眼神會讓人害怕，演他老婆的劉香君常被他嚇到。下戲後的他也是個比較兇且嚴肅的人，他自曝前一晚才失控，忍不住對將滿周歲的女兒「卜蜜」大發脾氣！

馬力歐說，女兒正在斷母奶階段，所以前一晚老婆就不親餵母乳，但女兒不吃副食品，一直哭鬧到半夜，他心疼老婆乳頭被女兒咬傷，還要辛苦哄她，忍不住發怒，痛斥女兒：「妳就不要吃！餓妳個三餐看妳會不會吃！」老婆勸他：「你不要這麼大聲！她才11個半月，根本聽不懂！」他這才態度變軟又對女兒說：「妹妹妳乖，爸爸是愛妳的！」

他跟太太都是獅子座的，結婚2年，以前吵架時太太常把離婚掛嘴上，馬力歐也曾態度強硬警告「再說一次就成全妳」，但他現在知道太太懷孕、生小孩很辛苦，原本他有潔癖，造成老婆很大壓力，「但只要在家陪太太一天，就會知道她帶小孩又要做家事有多累！」所以小孩出生前他脾氣已經改一半，現在改了70%了，舉凡做菜、洗衣服、疊衣服、曬衣服都是他做，他出門拍戲前也會先做好飯，夫妻有事盡量用聊的，吵架時間愈來愈短、次數愈來愈少，要吵前先緩一下，想一想太太為小孩付出這麼多就不會吵了。

亮哲、馬力歐、吳政迪合演《與愛同行》。（大愛電視台提供）

馬力歐說，拍這部戲帶給他很大壓力，因為他不會講台語，卻偏偏戲份很重，每天都是「全壘打」十幾場戲，而且台詞都是好幾頁，他不僅白髮多很多，還狂說說夢話「我已經在背了，已經在用力背了」，因為一起演對手戲的吳政迪、亮哲、劉香君等人都滿會演的，「我也不想輸」。吳政迪也說，馬力歐把台詞熟背到「他一講話，我們會起雞皮疙瘩」，直言與之前印象中綜藝節目上的馬力歐三個字完全不一樣。

(中時 )