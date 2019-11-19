曾赴中國聆聽中共總書記習近平演說的退將吳斯懷被列入國民黨不分區，引發議論。吳斯懷今天表示，受邀時並不知習近平演講，礙於兩岸交流禮貌，現場並不能拔腿就走，但他願對此誠心道歉，他捍衛中華民國的決心不容質疑。

吳斯懷列國民黨不分區第4名，但他西元2016年11月曾與32名退將赴中國參加「紀念孫中山先生誕辰150週年紀念活動」，在台下聽習近平演說，並在聽到中國國歌時起立，遭質疑不適任不分區立委。

根據《中央社》報導，吳斯懷今天接受網紅「高雄歷史哥」訪問時解釋，當時論壇結束後的第二天，原本要去北京逛街購物，但前一天晚上接到臨時通知要著正式服裝，隔天抵達現場時才知道是習近平主持，如果事先知道習近平出席，他會以「不方便、太敏感」為由拒絕。

主持人詢問，許多年輕人非常在意吳斯懷赴中國聆聽習近平演講，是否願意致歉。吳斯懷回應，他很樂意對所有的網友說，如果因為這件事有瓜田李下之嫌，他很誠心致歉，而他捍衛中華民國的決心不容質疑，他身在台灣、長在台灣，就算死了也要葬在台灣、骨灰也會灑在台灣。

(中時電子報)