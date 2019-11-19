美國國防部長艾斯培今天與菲律賓國防部長羅倫沙納會晤，除重申美國對菲美共同防禦條約的承諾，雙方也研議將因應時勢變遷修改共同防禦條約內容。

艾斯培赴泰國參加東南亞國家協會國防部長擴大會議後前往馬尼拉，今天上午在馬尼拉美軍公墓向陣亡將士獻花後，下午與羅倫沙納會晤，並發表聯合聲明。

中央社報導，艾斯培說，他要重申美國對1951年菲美共同防禦條約的承諾，並強調菲美共同防禦條約涵蓋範圍為「整個太平洋地區，包括南海在內」。

馬尼拉當局與華府於1951年簽署菲美共同防禦條約，承諾任一方本土或在太平洋轄區的島嶼領土、軍隊、公共船隻或飛機遭武力攻擊時，雙方將共同採取行動因應危險。

不過，條約對「本土」定義模糊，羅倫沙納今年以來多次表示，希望與華府重新檢視條約，釐清共同防禦範圍是否包括菲律賓在南海聲索區域。

羅倫沙納在記者會上說，雙方針對他的提案正在討論中，首先是低層級的討論，預計今年召開菲美相互防禦理事會暨安全接戰理事會（MDB-SEB）會議時，這項議題將被提出討論。

艾斯培也再度抨擊北京當局在南海的行為。他說，過去一年來，美國和其他國家基於航行自由通過南海的次數，比過去20多年的任何一年還要多，「我們試圖傳達的訊息是，我們都恪守國際規範和國際法，我們認為中國也應該遵守它們」。

(中時 )