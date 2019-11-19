袁姓男子透過線上遊戲結交13歲的小女友，2人多次打野砲，少女父親獲悉怒提告，袁男坦承不諱，雖然月薪僅22K，願賠40萬和解，但少女父不肯、堅持告到底，桃園地院依妨害性自主罪判刑2年半，全案仍可上訴。

19歲袁姓男子透過網路遊戲認識13歲的小女友，2017年底，3度在少女社區中庭公園內或社區附近超商後方，拜託少女幫他口交，少女父親獲悉後，憤而報警提告。

桃園地院依妨害性自主罪判袁姓男子2年半。(蔡依珍攝)

袁男坦承不諱，多次希望能和解，雖然在加油站工作、月收僅22K，仍願意賠償40萬元和解金，但少女父不同意，和解破局。

桃園地院法官考量他沒有前科，案發時才19歲，雖然思慮未周、性觀念有所偏差，為滿足一己私慾與性衝動，傷害少女的身心健全成長發展，但和強暴少女有別，也積極和解，認為以對未滿14歲女子性交罪論處3年以上10年以下，對袁男來說刑度過重，顯可憫恕。

法官酌減其刑、以啟自新，以3罪判處袁男2年半，全案仍可上訴。

(中時 )