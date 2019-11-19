直播主愛心不落人後，擁有亮麗外型與火辣身材的蓁蓁，默默投入公益活動已8年多，長期關注老人長照、關懷修繕與海洋環保等議題，十足印證台灣最美風景是人的這句話，除了身體力行跑遍全台志工活動外，也在Up直播上開設公益直播，固定捐出每月直播部分所得，並號招粉絲朋友們一同參與慈善活動，將直播運用在公益上，發揮一加一大於二的精神。

蓁蓁出生一般家庭，成長環境並不優渥，從小就十分體貼的她，除了在學期間就在家裡經營的早餐店幫忙外，長大後也身兼好幾份工作，為的就是減輕家人的負擔，非常惜福且具有同理心，後來從事醫療相關工作的她，在某次接觸到獨居老人的照護後，便啟發了她投身公益的決心，將所有的休假時間投入在上面，短短時間內就走遍9個縣市數十個鄉鎮，善舉令人動容。

蓁蓁開設公益直播與粉絲互動。（Up直播提供）

然而，個性活潑熱情的她，在加入直播行列後，便將公益理念擴大，開設了公益直播間，除了將直播收入所得部分捐贈出去外，也時常與大家分享志工心得，號招粉絲們一同投入公益行列，同時舉辦結合了公益與休閒娛樂的聚會活動，使得粉絲們更容易接受公益活動，例如獨居老人房屋修繕、海邊淨灘團康等，大大小小累計已超過30場，與一般直播主所舉辦的聚會活動非常不一樣，後來甚至與華山文教基金會合作，將活動規模擴大，期盼吸引更多人的加入。

經過多年的志工歷練洗禮，現在蓁蓁也決定將影響力再擴大，創立「宏樹公益協會」，她說到：「一路走來受到非常多的質疑，但我沒有放棄，需要幫忙的人還非常多，因此我成立協會，讓更多善心朋友能一起努力。」並期許這顆宏樹能成為所有弱勢朋友們的避風港，也會持續透過公益直播的推廣，帶給台灣更多正能量與溫暖。

志工團隊做愛心出任務！（Up直播提供）

(中時 )