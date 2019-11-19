首屆台灣國際藤球邀請賽由實力堅強的泰國在二人賽帶走歷史性第一冠，更放話明天展開的三人賽，也想帶走冠軍！

2019台灣國際藤球邀請賽進行二人賽及三人賽，由於接近11月30日展開的東南亞運動會，與賽外隊中緬甸和越南都派出國家隊陣容應戰，並以賽代訓調整狀況，泰國則是國內聯賽冠軍拉查布理（Ratchaburi）藤球俱樂部代表參賽，儘管只是俱樂部隊伍，拉查布理仍沒丟了泰國當今藤球世界頂尖強權的面子，二人賽儘管決勝局面臨落後緬甸隊的劣勢，還是逆轉勝帶走冠軍。

賽後泰國隊攻擊手東猜（Nattapong Thongchai）說：「緬甸派出國家隊陣容，讓我們打起來壓力非常大，能夠從他們手中拿到冠軍，我們非常開心。」

泰、緬兩隊勢均力敵，比賽過程屢屢展現華麗的空中動作，只要得分往往會向對方示威，讓比賽氣氛更加緊繃，不過比賽結束後，兩邊人馬也化干戈為玉帛，熱情合照留念，展現運動家精神。

泰國隊搶下二人賽冠軍，接下來放眼明天開始的三人賽，球員們表示很高興受邀來台參賽，一定也要帶走三人賽冠軍。

三人賽明天上午10點起進行分組預賽，每組4隊取前兩名晉級4強，21日中午12點先進行準決賽，獲勝隊伍晉級決賽爭冠，落敗隊伍並列季軍，歡迎對藤球有興趣的體育迷到台北體育館4樓為選手打氣，不克到場欣賞比賽的球迷，緯來體育台和教育部體育署YouTube頻道MOE Sports也會進行直播服務。

(中時電子報)