鋼琴名家布雷查茲二度訪台獻藝。（傳大藝術提供）

2005年蕭邦國際鋼琴大賽金獎得主布雷查茲（Rafal Blechacz），創紀錄囊括波蘭舞曲獎、馬祖卡舞曲獎、協奏曲獎、奏鳴曲獎及觀眾獎等所有特別獎項，成為蕭邦大賽史上唯一的「大滿貫」得主。11月21日「布雷查茲鋼琴獨奏會」將在台北國家音樂廳登場，曲目包括蕭邦的4首馬祖卡舞曲、波蘭舞曲《英雄》等。

1927年創立、五年一度，於蕭邦家鄉波蘭華沙舉辦的蕭邦國際鋼琴大賽，堪稱舉世最具知名度、競爭最激烈的鋼琴比賽之一。1975年，舉世公認當今最傑出鋼琴家之一的齊瑪曼（Krystian Zimerman），為主辦國波蘭留下第九屆蕭邦大賽金獎之後；時隔30年，布雷查茲再度贏得此一殊榮，成為當地民眾心目中的「波蘭之光」。

除齊瑪曼之外，鋼琴名家波里尼、阿格麗希等，當初也因抱回蕭邦大賽金獎而一舉成名。蕭邦大賽的評審標準向來以嚴苛出名，1990、1995年兩屆金獎均告從缺。布雷查茲宛若「鋼琴詩人蕭邦再世」，百年一見的「大滿貫」驚人表現，讓蕭邦大賽眾評審決定亞軍從缺，僅頒發季軍及之後的獎項。

榮膺蕭邦大賽金獎隔年，布雷查茲旋即被德國唱片大廠DG簽下獨家代理，成為繼前輩齊瑪曼之後，DG旗下的第二位波蘭鋼琴家。出自布雷查茲之手的每一張專輯，幾乎都曾獲國際唱片大獎肯定。2014年1月，四年一度、有「鋼琴諾貝爾獎」之稱，美國吉莫爾藝術家獎（Gilmore Artist Award）也頒予布雷查茲。

布雷查茲曾與指揮名家葛濟夫（Valery Gergiev）、哈丁（Daniel Harding）、路易西（Fabio Luisi）、尼爾森斯（Andris Nelsons）及普雷特涅夫（Mikhail Pletnev）等同台獻藝，也曾數度現身柏林愛樂廳、倫敦皇家節慶廳、薩爾茲堡音樂節。

繼2017年後二度訪台，被譽為蕭邦作品「當今最佳詮釋者」之一的布雷查茲，除為台灣樂迷獻上拿手的蕭邦樂曲外，尚有莫札特輪旋曲及第9號鋼琴奏鳴曲，貝多芬第28號鋼琴奏鳴曲、舒曼第2號鋼琴奏鳴曲。「布雷查茲鋼琴獨奏會」11月21日在台北國家音樂廳演出，詳情請洽兩廳院售票系統，或主辦單位傳大藝術（02）2771-5676，網址：www.arsformosa.com.tw。

(旺報 )