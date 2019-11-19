超市龍頭全聯福利中心19日宣布，攜手全球知名廚具品牌「德國雙人牌」加碼推出今年第三檔全店印花集點活動，共七款商品，包含「琺瑯鑄鐵圓鍋」、「琺瑯鑄鐵橢圓鍋」、「陶瓷雙色烤盤」、「陶瓷烤盅」、「陶瓷雙色碗」、「隔熱手套」跟「矽膠鍋鏟」，最低只要加價99元、1折起的金額就可換購，預料將再掀起一波全民集點風潮！

全聯營運長蔡篤昌表示，2015年迄今，全聯已推過7次印花集點活動，累計兌換出高達835萬件商品，以全台家戶數800多萬戶為計，平均家家戶戶都有全聯集點商品，兌換總金額更高達64億元，可以說創下國內通路集點兌換紀錄。他並估計，最新推出的第8檔「德國雙人牌」印花集點，兌換金額將超過10億元，並帶動整體業績成長20％。

事實上，全聯2015年推出第一檔印花集點就是「德國雙人牌」刀具組，當時曾創下單店業績成長11％、整體業績成長19％、客單價成長7％的好成績，因此，這次全聯首度加碼年度第三檔集點活動，再度請到雙人牌回歸助陣，活動自今年11月22日到明年3月19日（換購至3月26日，共17+1週），橫跨聖誕節、農曆春節跟西洋情人節等檔期，希望衝出好成績。

蔡篤昌進一步說，全聯再度選擇跟雙人牌合作，除了看上雙人牌的品牌知名度跟吸客力，加上該公司擁有相當好的鑄鐵鍋製造技術，而「鑄鐵鍋」正好是全聯消費者詢問度、期待度最高的換購商品，因此，雙方繼2015年、2016年後，今年再度攜手合作。

19日記者會現場，全聯特別邀請活動代言人修杰楷跟全聯先生一起現身合體，並以消費者詢問度最高的「琺瑯鑄鐵鍋」大展廚藝，希望透過他們號召力，吸引更多美食烹飪愛好者回到廚房，享受烹飪的樂趣。

據全聯介紹，這次推出的德國雙人全店印花集點活動，主打近來成為許多人料理鍋具首選的「琺瑯鑄鐵鍋」，另外還有3款陶瓷器皿、2款週邊配件，且商品選色皆以紅色系列為主，相當適合耶誕節、農曆春節與明年情人節送禮。

其中，明星商品「琺瑯鑄鐵鍋」有兩款，分別為圓鍋（24cm）、橢圓鍋（29cm），強調鍋內外皆有琺瑯塗層，特色以質地堅硬、密度細緻聞名，具有絕佳抗酸鹼特性，適合煎、炒、燉、煮、烤，不僅傳熱快且保溫佳，鍋蓋上的汲水釘設計更讓湯汁不流失，保留完整營養，適合料理新手使用。

另外，還有「陶瓷雙色烤盤」、「陶瓷烤盅」及「陶瓷雙色碗」，皆使用窯燒陶瓷無毒材質，耐熱可達300度，不僅可蒸煮還能進烤箱，適合小家庭或情侶使用。至於「矽膠鍋鏟」材質則通過德國食品及日用品安全法LFGB認證，安全無毒，適用各式鍋具，保護鍋具不刮傷。而「隔熱手套」更是廚房必備小幫手之一，兼具防燙、護手、隔熱功能，亦可作為鍋具隔熱墊使用。

(工商 )