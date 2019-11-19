日本共同社19日報導說，在即將迎來東京奧運會和帕奧會之際，日本運動員對美容和時尚的意識正在提升。通過化妝增強對競技的自信，這樣的女選手越來越多，美甲和打扮也成為話題。體育競技不需要追求美的艱苦奮鬥論調猶存，但時代的潮流正在逐漸變化。

8月在東京都內舉行的攀岩世錦賽上，頂尖女選手野口啟代頭上紮著紅色髮帶，用塗了指甲油的雙手奮力攀爬人工岩壁，成功獲得東京奧運入場券。

前羽毛球選手、也曾從事模特工作的花田真壽美作為「體育美容顧問」，積極活躍於各種場合。除了愛美的野口外，她也負責殘奧女子田徑選手重本沙繪等運動員的妝容。

花田在中學時代很喜歡打扮，但進入富山縣立高岡西高中後情況全然不同，留下了在周圍的重壓之下「哭著剃成短髮」的苦澀記憶。她感到「如果真心從事體育就該捨棄女性身份，存在把這種想法和固有觀念強加於人的情況」，但也表示「切實感受到選手的需求、競技團體的理解在進步」。

花田負責化妝的選手「變得積極，會自然地挺直脊背」，能夠「自信地站上賽場」，大家的表情發生了變化。

共同社指出，11月初，不少選手引用題為「女性運動員需要『樸素』」的網路文章，並提出質疑。2016年里約熱內盧奧運會羽毛球女單銅牌得主奧原希望在推特上寫道：「我會想運動員就沒有作為人的自由嗎？作為一名普通女性，想要打扮、想變得可愛、想被喜歡的東西環繞，如果這樣去做……全都算是『得意忘形』嗎？」

在里約奧運獲得女子柔道48公斤級季軍的近藤亞美也發推文稱「運動員究竟是什麼」、「沒有鬆緊調節的話會死的」。

體壇至今仍有部分意見推崇艱苦奮鬥，選手無需打扮、應該樸素的氛圍猶存。上智大學名譽教授師岡文男（生涯運動學）指出：「頂尖選手與政治家、娛樂圈人士一樣，一定程度的名人負擔在所難免，但表達的自由當然是有的。只要不是給人添麻煩的妝扮，對其進行指責中傷就是損害名譽。」

女子跳台滑雪選手高梨沙羅把化妝視作「提振精神之舉」。花田指出「美」能夠使人更加積極，稱「希望選手能夠自由選擇，社會變得能夠寬容對待」。

(中時電子報)