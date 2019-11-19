龍千玉推出新專輯《多情蝴蝶》，挑戰新曲風，甩開過去給人悲苦的印象，日前接受本報專訪，愉悅分享近況，「我過得很好很開心，想讓大家看到不一樣的龍姐」，其中新歌〈求佛〉，一釋出引起熱論，有些粉絲看歌名原以為是宗教歌曲，她澄清不是佛教歌，是讓人療癒身心、紓壓的歌曲，她坦言當初一聽到Demo就忍不住數度淚崩，錄音時，憶起自己過去種種回憶，頻頻紅了眼框。

她表示該曲描述了女人一生中不順遂的情感、家庭等，因為自身不知道如何是好，只能求佛祖保佑，因她曾在30多年前與曹西平的哥哥曹南平有過一段婚姻，育有一子一女，向來低調的她，鮮少談私事，直到多年前女兒離世，往事也再度浮上檯面，她想到很多人的與她都有類似的經歷，她哽咽：「像很多人單親家庭，因為工作沒辦法跟別人講，委屈就放在心裡面。」加上她從小就在外唱歌，扛起家計，「欠家人錢債，感情路上也欠了情債，不知道誰欠誰，這輩子就這樣糾葛。」

而她談到籌備新作時，製作人了解她近年來不愛唱有關濃烈的愛恨情仇類型歌，笑虧她：「妳乾脆出家！」隨後替她量身打造跟現生活相關的音樂，她透露〈求佛〉是製作人看到她LINE的大頭照是觀世音菩薩，啟發靈感，歌詞「乎阮一生的經過，會凍無恨無怨無懺悔」，她透露原本不認同「無懺悔」，直說：「我們需要懺悔，求懺悔。」但製作人告訴她：「有一天能做到沒有怨恨就不用懺悔。」她聽聞後也認可：「這才是最高的境界。」

龍千玉在9年前在好友黃乙玲的介紹下開始學佛，每天早上都誦經、讀佛教經典1小時，已持續逾5年，今年58歲的她，歷經父親、女兒接連離世，及兒子於2016年在澳洲發生墜谷意外，她靠著宗教、身邊親人、好友的鼓勵，堅強、樂觀面對人生起伏。

她的兒子車禍後仍在加拿大復健，兒子狀況愈來愈好，她自豪表示兒子比她更正能量，一談到兒子，她說：「我兒子很低調，他有特別交代媽媽妳講自己的新專輯就好，不要講到他。」並表示某次與兒子聊天時，她無意感嘆：「媽媽老了。」豈料兒子說：「老了？什麼叫老了，老的定義是不學習。」更舉例張小燕、白冰冰仍縱橫在演藝圈中，兒子鼓勵她走年輕路線才不會跟社會脫節。

此外，龍千玉外型、身材多年來維持得宜，粉絲好奇感情世界，她表示，「怎麼可能沒人追，怎麼可能沒朋友，有談得來的對象，他像我的老師、朋友、談心知己」，承認有穩定交往的另一半，對方是大她4歲的圈外人，會想婚？她透露不會，維持現況，「簡單就好，簡單就是幸福，這是我幾十年來的心路歷程。」

龍千玉推出台語新專輯《多情蝴蝶》。（粘耿豪攝）

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