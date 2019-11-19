英國10月23日驚傳冷凍貨櫃車命案，警方在貨櫃內發現39具越南人遺體。部分死者家屬今天向法新社表示，他們將向政府借錢，希望運回親人遺體。

越南外交部說，他們將會協助運回受害人骨灰或遺體，但死者家屬必須負擔運返費用。

根據法新社看到的知會家屬官方文件，運回一罐骨灰的價碼是1774美元，而運回一具遺體的費用是2858美元。

39名死者中許多人都來自越南中部，他們的家屬說，在悲劇發生將近4週後，雖然必須承擔鉅額貸款，他們決不顧一切把遇難親人帶回越南。

受害人家屬黎明俊（Le Minh Tuan）的30歲兒子黎文河（Le Van Ha）是英國艾塞克斯郡（Essex）10月23日冷凍貨櫃車命案39名罹難者之一。黎明俊說：「我們非常痛苦，我們只希望他能儘快回來」。

黎明俊說：「我們會付出任何代價，不管是要賣掉房子或土地，我下定決心要把他帶回來」。黎明俊的兒子留下兩個年幼小孩和妻子。

為了把黎文河送往歐洲，他們一家已經借了超過3萬美元，這在越南義安省（Nghe An）是一筆很大數目，當地人均年收入約1200美元。

黎明俊說，他選擇把兒子的遺體運回，而不是骨灰，這樣就可以替兒子舉行傳統葬禮。

(中央社)