香港理工大學校內學生及示威者陸續離開，先前留在校內的香港立法會議員許智峰下午再率領10餘名示威者離開理大，警方未對他及助理進行逮捕。許智峰隨後再折返校內，陪同僅剩的10餘人繼續留守。

《中央社》綜合港媒報導稱，理大校內的示威者曾針對應該留守還是離開，作了許多思考及討論。許智峰表示，他不能代表所有人，但在與不同的學生及示威者談過後，大部分人都願意離開。

下午近5時左右，許智峰陪同10餘名示威者走出理大，但他和助理並未被警方逮捕。許智峰表示，警方不拘捕他，讓他感到莫名其妙，如果警方認為所有留在理大校內者都是「暴徒」，為何不拘捕他？警方所謂的拘捕其實是濫捕。隨後，許智峰便返回校內陪同留守者，並指校內目前還有10餘人留守。

許智峰說，較早一批進入理大的人已留校8至9日，後到者也已留校2至3日，不少人負傷及體力透支，面對食物、飲水、配備有限，沒辦法再多待。而困住留守者及斷水斷糧是不人道的。

他批評香港警方對理大的做法涉及濫捕，一開始就宣布所有人會以暴動罪被逮捕，這就是假設所有人是罪犯，以拘捕作政治威嚇。他說，有學生堅持訴求正確決定留守，若警方強行入校拘捕，學生們不會反抗，但也不等同於投降或自首。

(中時電子報)