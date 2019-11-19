公視節目部「藝術很有事」香港籍特約導演鄧卓儒，11月17日晚間，獨自在尖沙咀執行拍攝任務途中，遭到香港警方拘捕。公共今天發表聲明，家屬已證實，今天晚間，鄧卓儒已獲得保釋，7點50分左右平安步出紅磡分區警署返家。

聲明並感謝香港記者協會等多個民間團體，這段期間熱心奔走，以及各界的關心。

公視聲明中未提及鄧卓儒被補原因，以及如何獲釋，截至目前為止，政府陸委會等相關單位也未提出說明。

(中時 )