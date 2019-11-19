公視發聲明 鄧卓儒獲釋 20:592019/11/19 中時 張理國 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台灣公共電視特約編導鄧卓儒。（圖／香港青年藝術協會官網） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 公視節目部「藝術很有事」香港籍特約導演鄧卓儒，11月17日晚間，獨自在尖沙咀執行拍攝任務途中，遭到香港警方拘捕。公共今天發表聲明，家屬已證實，今天晚間，鄧卓儒已獲得保釋，7點50分左右平安步出紅磡分區警署返家。 聲明並感謝香港記者協會等多個民間團體，這段期間熱心奔走，以及各界的關心。 公視聲明中未提及鄧卓儒被補原因，以及如何獲釋，截至目前為止，政府陸委會等相關單位也未提出說明。 (中時 ) #聲明 #香港 #公視 #今天 #公共 也許您會感興趣 推薦閱讀 亞洲手創展嘗鮮說故事 04:102019/11/15 時尚消費 港府回應美國會報告 重申勿干預港內政 14:522019/11/15 兩岸 港官員遇襲 陸外交部要求英方徹查 19:092019/11/15 兩岸 香港城市大學：占校黑衣人疑非該校師生 21:362019/11/16 兩岸 港警裝甲車推進 遭示威者汽油彈逼退 22:562019/11/17 兩岸 已到最危急之際 港將全面平亂 04:102019/11/18 焦點新聞 人民日報刊評論員文章 暗示不會再拖 04:102019/11/18 焦點新聞 政院證實：公視特約導演鄧卓儒在紅磡分區警署 21:152019/11/18 政治 打臉香港高院 大陸全國人大：《禁蒙面法》不違憲 09:112019/11/19 兩岸 中共黨校校長：《基本法》解釋權在全國人大手裡 17:022019/11/19 兩岸 政治熱門新聞 僅差0.6％！這份民調蔡韓正在「交叉ING」 - 政治 獨》吳敦義都不認識 車宜靜是誰？ - 政治 這件事露了餡 網：吳敦義政治生命將結束 - 政治 恐擠掉謝龍介...被問車宜靜專業是什麼 吳敦義反應驚呆主持人 - 政治 綠議員飆罵「坐下！聽不懂人話？」 李四川怒回一句 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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