歌壇天后A-Lin受邀演唱台視、楊麗花歌仔戲《忠孝節義》第三單元《斷機教子》主題曲，她19日與陳亞蘭一起分享錄音花絮，陳亞蘭說，在錄音過程中，她臨時請A-Lin現場創作錄唱一段自由吟唱，「結果她馬上就可以跟著音樂吟唱出來！如果不是天生歌姬，怎麼可能做得到！」後來楊麗花為戲劇做配樂時，特別喜歡這段「吟唱」一直拿出來用，還猛誇A-Lin唱得好，加強了戲的張力。

陳亞蘭與A-Lin。（盧禕祺攝）

陳亞蘭透露，A-Lin吟唱的最後有一聲嘆氣，「那是對人生的感嘆，有種責任已盡的感覺，她嘆那口氣嘆得非常好！」不過在進行原聲帶後製混音時，製作人覺得只要若有似無的感覺就好，因此把聲音拉得特別小聲，沒想到楊麗花做戲劇配樂時才聽到，驚喜地說：「怎麼有這一聲？聽唱片時沒聽到！」因為太喜歡A-Lin這聲嘆息，所以又把它再提高。

陳亞蘭回憶起推薦並播放A-Lin的作品給楊阿姨聽時情景，當時楊阿姨一聽：「對，就是這個聲音！」讓A-Lin直呼：「想像國寶聆聽我的聲音的畫面，太特別了！」

陳亞蘭與A-Lin。（盧禕祺攝）

從小對歌仔戲完全沒接觸，也不太會說台語的A-Lin表示，一開始接到邀請時，心想說「怎麼會是我」，因為過去她從未演唱台語作品，「知道是亞蘭姐和楊阿姨邀請，真的嚇死！是國寶來找我耶，而且這對我來說也是創舉，以後可以跟別人說我的台語很好！」陳亞蘭激讚A-Lin是「天生歌姬」把《斷機教子》主題曲唱得字字動人，

A-Lin在錄音前，特別向陳亞蘭請益台語演唱時的口吻，尤其是「忠孝節義」四字台語的正確唸法，但一直卡在「節」字，她笑說在5小時錄音過程中，幾乎每一個字都卡關，原以為媒體茶敘時又要唱，回去時一直猛練習，擔心自己的咬字不標準。她笑說自己雖然在高雄長大，身邊很多人都在講台語，但她當時沒認真學，後來跟同事相處才會講一些，最容易學的就是髒話，唱了《斷機教子》主題曲後，反而常教身旁朋友如何講「忠孝節義」。

A-Lin演唱《忠孝節義》第三單元主題曲。（盧禕祺攝）

陳亞蘭也贈牡丹花給A-Lin 預祝她的「旅課」演唱會能繁花盛開，巡迴世界各地；A-Lin則回贈帝王花，預祝《忠孝節義》收視稱霸，現場也邀請楊麗花與陳亞蘭觀看她的演唱會。

(中時 )