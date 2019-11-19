A-Lin將在明年2月14、15、16日在台北小巨蛋開唱，近來推出新單曲〈旅．課〉。她日前在吉隆坡商演，穿深V迷你連衣裙、大秀美腿，發文表示「我們都值得擁有自信美」，好友戴愛玲笑虧她：「下巴抬很高。」而A-Lin先前曾透露體脂飆到39，目前在積極健身、上重訓課，認為健身最困難的不是考驗一個人的體力，而是意志力，雖尚未達到目標，自我鼓勵：「健身真的很累，需要跟自己的意志力對抗。堅持堅持堅持！」

(中時 )