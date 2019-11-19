A-Lin開唱性感深V、美腿 戴愛玲虧「下巴抬很高」 21:012019/11/19 中時 許雅淳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 A-Lin將在明年2月14、15、16日在台北小巨蛋開唱，近來推出新單曲〈旅．課〉。她日前在吉隆坡商演，穿深V迷你連衣裙、大秀美腿，發文表示「我們都值得擁有自信美」，好友戴愛玲笑虧她：「下巴抬很高。」而A-Lin先前曾透露體脂飆到39，目前在積極健身、上重訓課，認為健身最困難的不是考驗一個人的體力，而是意志力，雖尚未達到目標，自我鼓勵：「健身真的很累，需要跟自己的意志力對抗。堅持堅持堅持！」 (中時 ) #A-Lin #旅．課 #戴愛玲 也許您會感興趣 推薦閱讀 娛樂熱門新聞 沒讀大學也能上研究所？英粉焦糖哥哥遭網友質疑 - 娛樂 嫁對人了！網曝AKIRA大勝言承旭「這三點」 - 娛樂 澤尻英龍華認毒！多種毒品竟已用10多年 - 娛樂 林志玲為何選擇高調出嫁？網揭原因一面倒心疼… - 娛樂 林志玲後誰是下個「萬人空巷」的婚禮明星？網狂推她 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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