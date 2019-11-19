印尼將在領土北端的廖內群島省（Riau Islands）建立軍事基地，作為新成立的領土聯合防衛司令部總部之一，以便隨時全面掌握南海情勢。

「雅加達郵報」（Jakarta Post）今天報導，廖內群島省代理省長伊斯迪安多（Isdianto）說，該省首府丹絨檳榔市（Tanjung Pinang）已劃定40公頃用地作為印尼國軍領土聯合防衛司令部（Kogabwilhan）的總部。

印尼在廖內群島省納土納群島（Natuna Regency），也就是印尼沒有爭端領土的最北端，以及丹絨檳榔市兩地設有海軍基地。領土聯合防衛司令部的建築預計明年動工，強化印尼在北端領土的軍事部署。

報導說，領土聯合防衛司令部是印尼國軍的新單位，主要負責維護邊境安全。伊斯迪安多說，這個司令部將更全面關注新加坡、馬來西亞及中國的舉動，掌握南海動態。

印尼不是南海主權聲索國，但中華人民共和國宣稱所擁有的南海主權範圍包括納土納群島海域，曾引發兩國緊張。印尼2017年將位於南海內的專屬經濟區命名為「北納土納海」，也將納土納群島興建為海洋工業中心，宣示捍衛海域的決心。

廖內群島省之外，領土聯合防衛司令部另外兩個總部將建於婆羅洲（Borneo）的北加里曼丹省（North Kalimantan）及巴布亞省（Papua）。

(中央社)