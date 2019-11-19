親民黨20日將公布2020立委選舉的不分區名單，親民黨總統參選人、主席宋楚瑜今天接受專訪時，以點頭方式，間接證實不分區名單有現任立委李鴻鈞、永齡基金會執行長劉宥彤、副執行長蔡沁瑜。

根據中央社報導，第一次廣告時，周玉蔻問，是否有周守訓？宋楚瑜搖頭。周玉蔻再問「（有）鴻鈞？」宋楚瑜點頭；周玉蔻後來又問：「沁瑜有嗎？」宋楚瑜則笑笑點頭。

周玉蔻追問，是不是劉宥彤第一名，李鴻鈞第二名，蔡沁瑜第三名，「是不是？你今天就承認就好了？」但宋楚瑜僅微笑，並沒有承認名次。

(中時電子報)