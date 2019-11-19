國民黨不分區立委名單爭議未解，不過明天中常會將將新聘兩位義務副秘書長，分別是曾任政策會執行長的前立委蔡正元，以及兼任黨主席吳敦義特助的大陸事務部主任周繼祥。

國民黨除了正職副秘書長兼組發會主委杜建德之外，先前尚有另位義務副秘書長鄭麗文，不過鄭在去年九合一選舉後請辭，目前再無其他副秘書長，如今在選前一舉增加兩位義務職副秘書長，尤其蔡正元近日力挺吳敦義的不分區名單布局，推崇吳沒有被媒體綁架，是「明果斷的表現」，如今吳再延攬蔡出任義務副秘書長，將引發熱議。

據悉，依國民黨人事規定，副秘書長層級以上除了須提報中常會，亦須經中全會核備；意即蔡、周的人事案在中常會通過後，雖可生效，不過程序上仍須在明年中全會核備。

對此人事案，蔡正元表示，很久之前黨中央有跟他聯繫，但他抽不出時間而予婉拒，後來沒有人跟他講。他當國民黨的義工很久，以前做過政策會執行長是義工，在文傳會也是義工，有人幹過義工這麼久嗎？沒有吧！

黨內人士解讀，雖然距大選剩50多天，吳在選後能否擔任黨主席到後年8月任滿猶有變數，不過蔡正元人事安排應是是要借助其論述能力；至於周繼祥則因黨內並無「主席特助」職務，因此升聘為義務副秘書長兼大陸事務部主任，繼續借重周的大陸事務專才。

(中時 )