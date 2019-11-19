吳克群推出《你說 我聽著呢》社會影音小說，新單曲〈我和被愛保持距離〉以女性敘事的角度出發，他日前邀新科金鐘視后賈靜雯一同拍攝MV，2人深度對談，賈靜雯卸下心防，親吐藝界打拚、家庭生活等女人心事，她坦承：「我的孤單是我其實還是我，並不會因為金鐘獎而怎樣，我好怕因為這些光環讓我變得更孤獨。」

賈靜雯回首過往經歷，曾面臨演員的戲路轉型過渡期，「甚至1年沒有拍戲，我就去過日子，我很幸運很幸福，不會因為這樣餓肚子」，並感性：「10年前還有點辛苦，算是人生的低潮期，但我要對我10年前的自己說『妳的選擇是對的，而且妳很堅強』。」

賈靜雯更不諱言父親離開、曾在婚姻是失敗者及跟孩子關係有阻礙，這些失去都讓她變得更為無懼， 吳克群則體悟到人要懂得面對孤獨，才能開始享有幸福，「要先懂得自私的愛自己，才能好好開始愛人；懂得愛人是什麼，才能好好被愛。」

至於談到被愛，賈靜雯自爆老公修杰楷形容她，「對於孩子的愛是屬於過度的愛，一直填滿，但有些東西是孩子不需要」，她自我揶揄：「愛很好，但被愛跟被需求好像要懂得保持距離。」吳克群也認同被愛不是被需求、 被要求，「千萬不要被愛綁架，當拿捏好了愛與被愛的分寸和距離，幸福才會降臨。」

(中時 )