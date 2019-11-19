由汪東城、郭雪芙主演的八大電視《因為我喜歡你》日前殺青，除了男女主角之外，劇中演員張本渝、顏毓麟、席惟倫也撥空參加殺青酒宴，與劇組工作人員餐敘同歡。郭雪芙飾演跆拳道高手，經常在汪東城面臨危險時挺身救援，戲外的她笑說：「我真的非常開心終於殺青了，因為這角色是跆拳道選手，真的滿辛苦的！」

有別於在《我們不能是朋友》中，一開始努力配合男友計畫，幾乎迷失自我，到最後進階升級做自己，努力尋找真愛的小女人「周惟惟」，郭雪芙這次在《因為我喜歡你》的角色志向明確，是個為了圓夢全心付出的堅強女子，自嘲對運動不太擅長的她，為演活跆拳道選手的角色，正式開拍前就特別去上課學習跆拳道，她平常不太會流汗，卻每每在暖身時就滿頭大汗，讓她直呼：「現在可以體會當運動選手有多累！」

為了要在鏡頭前展現俐落帥氣的身手，即便腿痠筋痛，郭雪芙也常咬著牙忍耐，反覆練習跆拳招式，為戲下足了一番苦功。而第一次和汪東城合作拍戲，郭雪芙虧他：「大東哥有時會講一些冷笑話，然後我們就會一陣安靜。」一旁的汪東城立馬搞笑回：「幸虧我出門都會自己帶台階。」還不忘一邊作勢找台階，讓郭雪芙忍不住笑說：「他就自己很多哏，自己可以接。」

《因為我喜歡你》主要演員出席殺青宴。（八大提供）

汪東城自嘲幾乎每部戲都會被要求秀身材，在《因為我喜歡你》也不例外，並透露曾不藏私的分享健身房資訊給來自新加坡的同劇演員陳泂江。劇中飾演汪東城姑姑的張本渝，評比這兩位男神身材，笑說：「若大東的身材是90分的話，那泂江就是99分！」汪東城則展現風度回：「如果後繼有人，以後我就可以不用露肌肉啦！」

雖然被點評身材小輸陳泂江，卻完全不影響汪東城的好心情，他分享拍完《因為我喜歡你》的感想：「終於可以做自己了！」談到飾演的角色，他忍不住直呼:「很累！」因為該角色在童年時心靈受創，甚至還患有「恐血症」，讓汪東城在演戲過程中，有時會不自覺地跟著劇中人物的心情而悶悶的，但隨著戲劇殺青，他也享受重回開朗正向的自己，殺青宴上還搞笑充當主持人，逐桌訪問劇組同仁，十分逗趣。

張本渝和汪東城同是藍心湄的「藍教幫」成員，兩人認識多年，交情深厚，這回張本渝暫撇友情，力讚陳泂江的身材，是因為在戲裡和他有一場親密戲，張本渝在近距離感受過新加坡男神的魅力後，即便對方因工作無法出席殺青酒，她仍大方給予高度評價，更笑說:「拍那場戲時，好多人爭相想幫陳泂江的胸肌抹油，甚至打聽他是否有女朋友呢！」

(中時 )