國營行庫台銀短短14個月大提103億元備抵呆帳引關注，監委仉桂美、李月德調查發現，台灣金控百分百持股的子公司台銀證券爆發內部員工逾越職權，違規跟單政府基金等情事，今糾正台銀證券。

監委仉桂美與李月德表示，台銀證券為國營事業，然竟發生人員多次嚴重違規查詢、任意窺探非依業務所需相關帳戶的證券買賣交易資料，其中包括在1個半月內，查詢台銀帳戶高達59次及舊制勞退基金帳戶33次等重大違規情事，然而該公司長期對此人員違常情是一無所悉，足證內控失靈，應徹底檢討。

2名監委說，台銀從2016年至2019年7月，轉銷呆帳金額高達98.86億元，其中對中華映管公司、慶富造船公司、綠能科技公司等授信案產生的鉅額呆帳高達39.58億元，且台銀2018年提列備抵呆帳73億元中，未能詳細說明決定提高達37億元備抵呆帳如何推估，易引發藉由備抵呆帳操縱年度損益以利員工績效獎金等情事。

調查報告也發現，台灣金控與台銀總稽核的異動頗為頻繁，任期最短者僅5個月，然而在2019年4月間，正值台灣金控稽核單位督導子公司台銀證券積極改善情節嚴重的內控缺失之際，更換金控總稽核之舉，難免影響金控稽核單位工作的時程，並不恰當。

監委認為，台灣金控獨立董事陳錦稷未循公司發言機制及資訊接露規定，逕自於臉書對外發布訊息，內容涉及執行職務所知悉的內部營業事項，恐造成公司資訊混言之虞，財政部應要求公股代表，以本案為鑑，恪守公司發言機制。

(中時 )