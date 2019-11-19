謝典林也在自己臉書貼文，表示之前民進黨籍彰化市長邱建富，也是基層民意代表，是不是也曾參加過海峽論壇，有沒有需要跟大家報告一下。(截圖自謝典林臉書／吳建輝彰化傳真)

彰化縣議長謝典林19日在臉書po文表示，選舉到了各種斷章取義、抹黑，防不勝防，貼文下方還附上一則影片截圖，原來是因為6月謝典林赴廈門參加「第十一屆海峽論壇大會」，遭YouTube頻道「峰狂打臉94爽!」PO在頻道內，並指出謝典林在會中聆聽，對岸中央政治局委員汪洋訓話，讓謝典霖震怒親自上該頻道回應網軍。

據了解第十一屆海峽論壇今年6月15日在廈門登場，主要著重在兩岸青年、基層、文化、經濟等領域交流，共舉辦67場舉辦包括青年論壇、台商二代菁英大會師、海峽金融、科技專家論壇等，吸引超過萬名台灣民眾參加，而遭擷取的畫面就是16日海峽論壇大會開幕，由大陸中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋主持。

謝典林表示，6月率領議會同事到廈門參加海峽論壇推動兩岸交流，其中不乏台灣政黨代表以及有關縣市代表出席，之前民進黨籍彰化市長邱建富，也是基層民意代表，是不是也曾參加過海峽論壇，有沒有需要跟大家報告一下。

參加過多次論壇的彰化縣議員劉淑芳表示，兩岸海峽論壇已經連續辦了好幾年了，除了促進兩岸交流之外，也藉此行銷台灣豐富的農特產品，台灣真的沒有分裂的本錢了，既然是民主國家，大家盡力闡述自己的政見與理想，不要選舉到的就只會操作意識形態，抹黑，希望停止這種惡劣的選風。

(中時 )