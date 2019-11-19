環保署最新監測資料顯示，昨(18)近中午隨東北季風帶來之境外污染，今(19)清晨輕微境外沙塵影響漸趨，午後全台各地空氣品質已逐漸恢復，西半部地區PM2.5濃度逐漸降低，空氣品質為普通至良好等級，環保署今已解除境外污染提醒。

環保署表示，今(19)日仍受東北季風影響，雲嘉南空品區沿海區域因強風易引發地表揚塵現象，崙背站昨日15時PM10已達277微克／立方公尺，今日11時麥寮站達347微克／立方公尺，12時臺西站PM10達363微克／立方公尺。高屏空品區因位於季風下風處擴散條件較差，空氣品質仍可達橘色提醒等級，建議外出民眾攜帶口罩。

因本次境外污染，北部基隆與東北角一帶受霾害影響，最高濃度在基隆站昨(18)日11時PM2.5達66微克／立方公尺，今(19)日受境外沙塵影響，4時萬里站及富貴角站PM10濃度達到133及102微克／立方公尺，影響程度維持在普通至橘色提醒等級；

環保署提醒，明（20）日東北季風影響，氣溫依然偏涼，各地區有局部短暫雨，平地全日氣溫約19至21度，外出請增添衣物及攜帶雨具備用，敏感族群或老人、小孩等抵抗力較弱者，建議減少體力消耗活動及戶外活動，必要外出應配戴口罩。

(中時 )