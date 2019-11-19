日本鳥取市鳥取港11月7日舉行松葉蟹拍賣會，共有5隻螃蟹被評為最高等級「五輝星」，其中1隻最終以500萬日圓（約台幣140萬元）天價售出，打破去年200萬日圓（約台幣56萬元）紀錄，成為全世界最貴的螃蟹。今年的冠軍已在東京1間餐廳被吃下肚，去年打破拍賣紀錄的冠軍，如今則在水族館享受貴賓待遇。

今年拍賣冠軍的「五輝星」被鳥取市的中盤商標下，在店內展示2天後，轉售給東京銀座的1間高級餐廳。餐廳老闆小林和紀表示，他接獲客人訂單，所他委託中盤商代為競標。

價值500萬日圓的五輝星9日送到東京，當晚就下了客人的肚子。據悉2位客人都是公司經營高層。

日本產經新聞報導，五輝星可說是松葉蟹中的王者，去年以200萬日圓結標後，被金氏世界紀錄認定為全球最貴螃蟹。要獲得「五輝星」認證，至少要滿足5項標準，包括背殼寬度至少達13.5公分、重量至少1.2公斤、蟹腳完整而且排列優美、顏色鮮豔、光澤佳，以及蟹肉緊實、豐滿。

去年符合五輝星標準的松葉蟹只有101隻，占總捕獲量的0.02％。去年標出200萬圓的五輝星，因業者結標後將牠轉贈給鳥取縣政府，牠目前仍在當地1間水族館內生活，供遊客欣賞。

水族館負責人指出，雖然這隻五輝星的拍賣價格已被超越，但牠仍是世界上活著的最貴五輝星。

(中時 )